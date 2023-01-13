為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏重申10和平方案 俄嗆：基輔承認領土被併吞才願談判

    烏克蘭外交副部長對聯合國再提總統的和平方案，期盼國際力量的協助。（美聯社）

    烏克蘭外交副部長對聯合國再提總統的和平方案，期盼國際力量的協助。（美聯社）

    2023/01/13 13:09

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭外交部副部長埃米娜．扎帕羅娃（Emine Dzhaparova）昨（12日）在聯合國重申10個結束戰爭的和平方案，期盼各國能給予協助，撤走俄軍、釋放戰俘等。面對各國壓力，克林姆宮只回應，若要談判可以，但基輔要做好承認俄羅斯已併吞其領土的事實。

    根據美國之音指出，昨日烏克蘭外交部副部長扎帕羅娃向聯合國重申，去年11月烏克蘭總統澤倫斯基提出的10個結束烏俄戰爭的和平方案，包含撤出俄軍、停火、核輻射以及糧食能源安全、釋放戰俘等。烏克蘭領導層期盼能在二月時，能以10項和平方案作為基礎進行談判，但也強調不會犧牲任何人民及領土，若俄軍不撤出就不會有對話產生。

    對此，俄羅斯外交部長謝爾蓋．拉夫羅夫（Sergei Lavrov）回應，克林姆宮拒絕把澤倫斯基的和平方案當作談話基礎，唯一能促使兩國上桌談判的條件是，基輔必須承認，俄羅斯占領烏克蘭領土的事實。對於俄羅斯入侵，烏克蘭在尋求聯合國設立特別國際法庭的可能，而海牙的國際刑事法院則正著手調查俄國入侵以來，在烏克蘭境內觸犯的戰爭罪以及違害人類罪。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不想去烏克蘭作戰 俄羅斯軍人被處5年監禁
    2023/01/13 09:34

    不想去烏克蘭作戰 俄羅斯軍人被處5年監禁
    開會遭副總理「頂嘴」 普廷爆氣飆罵：耍什麼白癡！
    2023/01/13 08:01

    開會遭副總理「頂嘴」 普廷爆氣飆罵：耍什麼白癡！
    俄羅斯新兵頂撞指揮官 遭判5年半監禁
    2023/01/12 21:09

    俄羅斯新兵頂撞指揮官 遭判5年半監禁
    布查大屠殺再犯眾怒 俄：不排除總統峰會但有前提
    2022/04/05 20:04

    布查大屠殺再犯眾怒 俄：不排除總統峰會但有前提

    除舊佈新 醫師分享抗空污濾病毒神器
    國際今日熱門

    2023春節專區

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播