烏重申10和平方案 俄嗆：基輔承認領土被併吞才願談判

烏克蘭外交副部長對聯合國再提總統的和平方案，期盼國際力量的協助。（美聯社）

2023/01/13 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭外交部副部長埃米娜．扎帕羅娃（Emine Dzhaparova）昨（12日）在聯合國重申10個結束戰爭的和平方案，期盼各國能給予協助，撤走俄軍、釋放戰俘等。面對各國壓力，克林姆宮只回應，若要談判可以，但基輔要做好承認俄羅斯已併吞其領土的事實。

根據美國之音指出，昨日烏克蘭外交部副部長扎帕羅娃向聯合國重申，去年11月烏克蘭總統澤倫斯基提出的10個結束烏俄戰爭的和平方案，包含撤出俄軍、停火、核輻射以及糧食能源安全、釋放戰俘等。烏克蘭領導層期盼能在二月時，能以10項和平方案作為基礎進行談判，但也強調不會犧牲任何人民及領土，若俄軍不撤出就不會有對話產生。

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對此，俄羅斯外交部長謝爾蓋．拉夫羅夫（Sergei Lavrov）回應，克林姆宮拒絕把澤倫斯基的和平方案當作談話基礎，唯一能促使兩國上桌談判的條件是，基輔必須承認，俄羅斯占領烏克蘭領土的事實。對於俄羅斯入侵，烏克蘭在尋求聯合國設立特別國際法庭的可能，而海牙的國際刑事法院則正著手調查俄國入侵以來，在烏克蘭境內觸犯的戰爭罪以及違害人類罪。

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