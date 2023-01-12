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    開會遭副總理「頂嘴」 普廷爆氣飆罵：耍什麼白癡！

    俄官媒11日釋出俄總統普廷在政府會議中飆罵曼圖洛夫的片段。（法新社）

    俄官媒11日釋出俄總統普廷在政府會議中飆罵曼圖洛夫的片段。（法新社）

    2023/01/12 23:01

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭已持續逾10個月，俄羅斯在面對巨大戰損和西方制裁的壓力下，取得更多戰備成為該國一大挑戰。俄國官媒報導，俄總統普廷昨天（11日）在一場政府會議中，飆罵負責俄羅斯國防企業的副總理兼工業和貿易部部長曼圖洛夫（Denis Manturov），引發外界熱議。

    綜合外媒報導，俄官媒《俄新社》11日釋出普廷與政府官員進行視訊會議的片段，普廷在席間提到俄國還有一些企業沒能採購到新飛機，包括軍用飛機、被歐美制裁之民航公司所需的新飛機。曼圖洛夫回應，「俄羅斯當前與西方國家進出口管道被切斷，想拿到更多新飛機合同是一項艱鉅的任務，但有很多「投資項目」正在進行中......」，普廷沒等曼圖洛夫話說完就打斷，抱怨「（投資）耗時太長」，他想立即看到成效，看到更多採購訂單。

    普廷接著又說一些公司甚至年今年的採購合約都沒拿到，曼圖洛夫則迅速反駁，稱「所有公司」都有今年的訂單，國防部也已經確認。

    面對曼圖洛夫的「頂嘴」，普廷似乎惱羞成怒，當場對曼圖洛夫破口大罵：「你在這跟我吵有什麼用？大家都跟我說沒拿到合約了，你在耍什麼白癡？合約什麼時候簽？......這一切給我在一個月內完成，一個月內！」

    美國新聞網站《每日野獸》報導此事時調侃，自烏軍發起反攻，俄軍在前線頻傳受挫後，普廷似乎只能透過兇下屬來證明自己佔據主導地位，而俄官媒還特地將他責怪下屬的片段放出來，看來是想大肆渲染普廷的強硬形象。

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