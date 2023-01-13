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    俄羅斯擴軍新計劃！ 俄國會議員︰今春調整徵兵年齡上限

    俄羅斯最快將在今年春天擴大公民徵召入伍的年齡上限，把原先的門檻從27歲上調至30歲。（歐新社）

    俄羅斯最快將在今年春天擴大公民徵召入伍的年齡上限，把原先的門檻從27歲上調至30歲。（歐新社）

    2023/01/13 15:56

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國會國防委員會主席卡塔波洛夫（Andrei Kartapolov）表示，俄國最快將在今年春天擴大公民徵召入伍的年齡上限，把原先的門檻從27歲上調至30歲。卡塔波洛夫還指出，這是也莫斯科政府擴增軍隊人數30%計畫的一部分。

    《路透》報導，俄羅斯總統普廷在去年12月支持國防部「提高義務兵役年齡」的提案，將把目前的招募年齡從18歲至27歲，調整為21歲至30歲。報導還提到，現行俄國的武裝部隊組成，包括徵兵與募兵。

    卡塔波洛夫透露，俄羅斯預計最快將在今年春天，把徵兵年齡上限提高至30歲，不過須歷經1至3年的過渡期，最低門檻才會從18歲調整至21歲。消息一出，卡塔波洛夫提到的「過渡期」概念，被不少批評者認為，是為了增加符合徵召入伍資格的人數，並藉此彌補入侵烏克蘭戰爭所投入的大規模人力短缺。

    不過卡塔波洛夫駁斥了這些批判，並提到徵兵人數一直在逐年減少，且該類員額數並不會再增加。國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）先前也曾透露，計劃要把作戰人員總數從115萬人增至150萬人；克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則在12日說明，普廷支持提高徵兵年齡的想法，但具體細節有待國防部制定。

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