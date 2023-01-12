為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    紐時：中國放棄清零掀兩派對立「政府出手控制」

    南韓針對中國入境旅客嚴格採檢，圖為中國旅客抵達仁川機場後，由穿著隔離衣的軍人引導接受採檢。（路透）

    南韓針對中國入境旅客嚴格採檢，圖為中國旅客抵達仁川機場後，由穿著隔離衣的軍人引導接受採檢。（路透）

    2023/01/12 19:43

    〔中央社〕中國的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫政策急轉彎放棄「清零」後，民眾出現兩派意見對立，一方是「清零派」的民族主義意見領袖及保守派學者等，另一方是「放開」或「解封」派，兩派撕裂及謾罵連政府都要出手控制。

    紐約時報中文網今天報導，自中國去年12月放棄「清零」後，網路上正在展開一場激烈且範圍廣泛的爭論，民眾對防控政策突然逆轉，及隨之而來的大規模感染出現意見分歧。

    其中一方是「清零派」，包括網上的民族主義意見領袖、保守派學者及一些發表攻擊性言論的「噴子」，他們當中有些人將嚴格的「清零」視為在醫療服務不均衡下，為挽救生命而必須採取的政策。也有些人接受了中共的說法，認為「清零」是衡量中國優越政治模式的一個標準。

    部份「清零派」已將目前的疫情和不斷上升的死亡人數，歸咎於反對封控的抗議者，稱支持結束「清零」的人是「躺匪」。

    「躺匪」是從「躺平」一詞演化出來，官媒之前曾用「躺平」來批評西方與病毒共存的做法。

    捍衛「清零」人顯然對防疫政策轉變感到失望，拒絕被號召要團結一致。有些「清零派」暗示批評，中共取消「清零」政策讓國內和西方的惡意批評者有了主動權，甚至削弱了中共在忠實支持者心中的地位。

    民族主義者司馬南等網紅此前詆毀一些政府專家，如曾反對過度封控的上海防疫專家張文宏，用詞非常刻薄。

    爭論的另一方是「放開」或「解封」派，他們視解除封控為一種解脫，認為社會迫切需要中共從人們日常生活中退出。許多自認「放開」或「解封」派的人與去年11月底抗議「清零」政策的大學生、農民工、居民和小企業主有關。

    報導指出，連中共領導人習近平也罕見地承認民眾意見存在分歧，在新年致辭中說：「不同人會有不同訴求，對同一件事也會有不同看法，這很正常。」

    但他強調希望中國人保持一致，「心往一處想、勁往一處使，同舟共濟、眾志成城，就沒有幹不成的事、邁不過的坎。」

    報導指出，如果中國政府在壓制意見分歧上過於粗暴，可能會進一步令許多曾一直支持「清零」的人疏遠政府。但如果讓爭論升級的話，有可能會令政府想傳遞的訊息變得模糊，播下更多不確定性的種子。

    而上週中國社群平台微博迅速關閉或暫停了1000多個對專家和學者人身攻擊的帳號，包括著名民族主義者孔慶東的帳號。

    不過，報導指出，有一個問題是雙方看法一致，就是政府不提供感染和死亡人數的可靠數據，正在損害政府的威信。在社群媒體上，民眾大肆嘲笑官方發布的死亡人數低到荒唐。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日本發紅繩掛牌區分中國旅客 機場設專門隔離區
    2023/01/11 21:06

    日本發紅繩掛牌區分中國旅客 機場設專門隔離區
    第二波報復措施！中國宣布暫停日韓過境免簽
    2023/01/11 18:41

    第二波報復措施！中國宣布暫停日韓過境免簽

    蘇晏霈拍《我的婆婆》外表遭質疑？
    報復日韓管制 中國停發短期簽證
    2023/01/11 05:30

    報復日韓管制 中國停發短期簽證
    中國感染潮兩樣情 年輕人自願確診、長者面臨生命威脅
    2023/01/10 11:18

    中國感染潮兩樣情 年輕人自願確診、長者面臨生命威脅

    春節維安啟動！讓民眾平安歡喜過年
    認了！中國染疫人口龐大 專家：的確可能出現新變種病毒
    2023/01/10 05:42

    認了！中國染疫人口龐大 專家：的確可能出現新變種病毒
    中國解封搶機票！南韓仁川飛北京炒到4.4萬 赴港訂票增3.8倍
    2023/01/09 11:50

    中國解封搶機票！南韓仁川飛北京炒到4.4萬 赴港訂票增3.8倍
    國際今日熱門

    2023春節專區

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播