中國感染潮兩樣情 年輕人自願確診、長者面臨生命威脅

中國有部分年輕人「自願染疫」獲得抗體，但對於老年人來說，確診可能是嚴重生命威脅。（歐新社）

2023/01/10 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國在結束「清零政策」，隨即快速解封，造成疫情持續大規模蔓延，河南省衛生健康委員會昨公佈，河南省感染率已達89％，代表該省已有8000多萬人確診。《BBC中文網》指出，面對疫情，中國有部分年輕人「自願染疫」獲得抗體，但對於老年人來說，確診可能是嚴重生命威脅，年輕人與長者面對疫情可說呈現兩樣情。

根據《BBC中文網》報導，來自北京的陳先生表示，85歲的父親在去年12月確診，歷經千辛萬苦才在北京找到床位治療，雖然現在已康復，但他認為，未來若二次確診，可能會要了父親的命，「疫情還會再來的，對於老年人來說，就只能靠命了」。陳先生表示，近期這波疫情代表這3年來的防疫措施完全失敗，放鬆的太快，讓大家措手不及，染疫人數頓時暴增。

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不過也有一些年輕人「自願染疫」，一名上海的26歲女性表示，她刻意和確診陽性的朋友碰面，讓自己確診，但她提到，自己原先以為確診後會跟感冒一樣，但其實康復過程十分痛苦。

上海一名27歲的工程師同樣是自願確診，並表示：「因為我不想改變我的假期計劃。如果我有意安排感染時間，我可以確保假期期間康復，並且不會再次被感染。」在確診之後，工程師表示他沒有預料到確診會引起肌肉痠痛，但其他症狀與先前預估的症狀一致。

另一名來自浙江省嘉興市的女性上班族則表示，看到中國重開邊境、生活恢復正常讓她十分開心，但她也擔心老人家會被疫情波及，同時也耳聞殯儀館火化速度趕不上遺體排隊的狀況。

52歲的北京市民李女士受訪時指出，政府在疫情前2年做了正確的事，但結束清零本應在2022年初就開始，現在一下子鬆綁所有管控，而且還是在最危險的冬季解封。李女士質疑：「為什麼不等到2023年春天再開放呢？為什麼不呢？政府在開放前凖備了足夠的資源嗎？」

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