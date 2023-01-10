為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國感染潮兩樣情 年輕人自願確診、長者面臨生命威脅

    中國有部分年輕人「自願染疫」獲得抗體，但對於老年人來說，確診可能是嚴重生命威脅。（歐新社）

    中國有部分年輕人「自願染疫」獲得抗體，但對於老年人來說，確診可能是嚴重生命威脅。（歐新社）

    2023/01/10 11:18

    〔即時新聞／綜合報導〕中國在結束「清零政策」，隨即快速解封，造成疫情持續大規模蔓延，河南省衛生健康委員會昨公佈，河南省感染率已達89％，代表該省已有8000多萬人確診。《BBC中文網》指出，面對疫情，中國有部分年輕人「自願染疫」獲得抗體，但對於老年人來說，確診可能是嚴重生命威脅，年輕人與長者面對疫情可說呈現兩樣情。

    根據《BBC中文網》報導，來自北京的陳先生表示，85歲的父親在去年12月確診，歷經千辛萬苦才在北京找到床位治療，雖然現在已康復，但他認為，未來若二次確診，可能會要了父親的命，「疫情還會再來的，對於老年人來說，就只能靠命了」。陳先生表示，近期這波疫情代表這3年來的防疫措施完全失敗，放鬆的太快，讓大家措手不及，染疫人數頓時暴增。

    不過也有一些年輕人「自願染疫」，一名上海的26歲女性表示，她刻意和確診陽性的朋友碰面，讓自己確診，但她提到，自己原先以為確診後會跟感冒一樣，但其實康復過程十分痛苦。

    上海一名27歲的工程師同樣是自願確診，並表示：「因為我不想改變我的假期計劃。如果我有意安排感染時間，我可以確保假期期間康復，並且不會再次被感染。」在確診之後，工程師表示他沒有預料到確診會引起肌肉痠痛，但其他症狀與先前預估的症狀一致。

    另一名來自浙江省嘉興市的女性上班族則表示，看到中國重開邊境、生活恢復正常讓她十分開心，但她也擔心老人家會被疫情波及，同時也耳聞殯儀館火化速度趕不上遺體排隊的狀況。

    52歲的北京市民李女士受訪時指出，政府在疫情前2年做了正確的事，但結束清零本應在2022年初就開始，現在一下子鬆綁所有管控，而且還是在最危險的冬季解封。李女士質疑：「為什麼不等到2023年春天再開放呢？為什麼不呢？政府在開放前凖備了足夠的資源嗎？」

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國核酸檢測業末日來臨 禁上市撈錢
    2023/01/10 07:12

    中國核酸檢測業末日來臨 禁上市撈錢
    中國疫情噴發 美憂醫療用品供應鏈再受衝擊
    2023/01/10 05:52

    中國疫情噴發 美憂醫療用品供應鏈再受衝擊

    春節維安啟動！讓民眾平安歡喜過年
    認了！中國染疫人口龐大 專家：的確可能出現新變種病毒
    2023/01/10 05:42

    認了！中國染疫人口龐大 專家：的確可能出現新變種病毒
    河南省近億人口有89％染疫 官方公佈主流病毒株為BA.5.2
    2023/01/09 12:55

    河南省近億人口有89％染疫 官方公佈主流病毒株為BA.5.2

    3類心房顫動 中風的風險有差嗎？
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播