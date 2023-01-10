中國疫情噴發 美憂醫療用品供應鏈再受衝擊

武漢肺炎病毒橫掃全中國，由於許多全球關鍵藥物和醫療器材都來自中國，連帶導致美國可能再次陷入醫療用品短缺的窘境。圖為來自中國的個人防護裝備（ＰＰＥ）運抵美國洛杉磯機場。（美聯社檔案照）

2023/01/10 00:26

〔編譯林雨萱／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒橫掃全中國，由於許多全球關鍵藥物和醫療器材都來自中國，當地工廠由於染疫員工過多而無法正常營運，港口貨物輸出也日漸困難，連帶導致美國面臨可能再次陷入醫療用品短缺的窘境，凸顯對中依賴所面臨的風險。

美國國家廣播公司（NBC）8日報導，明尼蘇達大學傳染病專家歐斯特荷姆（Michael Osterholm）指出，疫情期間持續令人擔憂的一點是，中國「清零」政策導致停工，中國產能因此大幅下滑，尤其是類固醇藥物的產量，但目前情況顯然更糟，這是中國疫情爆發迄今最嚴重的供應鏈難題。

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根據白宮2021年發佈的供應鏈分析報告，美國2020年直接從中國進口32億美元（約985億台幣）的藥物和有效藥物成分（API），包括抗生素、抗憂鬱藥、避孕藥和化學治療藥物等。

此外，超過4分之1為美國製造抗凝血藥物有效原料的工廠，以及將近20％生產一種麻醉劑的工廠，都設在中國；美國從印度和歐洲國家等地進口的藥物，絕大多數原料也來自中國。

據報導，由於政府積極增加國內庫存，企業也採取行動降低對中國的依賴，拜登政府官員說，預期應該不會出現像疫情最初期那樣嚴重缺貨的情況。但醫療照護產業高階主管和供應鏈分析師警告，中國最新一波疫情可能在數月後才會衝擊到供應鏈，衝擊程度可能得視未來幾週的疫情發展而定。

另一方面，美國企業可能也必須因應中國為了將藥物和醫療用品留在國內滿足人民需求、而停止出口到其他國家的風險。

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