為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國解封搶機票！南韓仁川飛北京炒到4.4萬 赴港訂票增3.8倍

    中國昨日解封恢復通關，各地機場昨天也迎來放寬防疫後首班客機，由南韓飛往中國的機票在1月底前幾乎售罄，價格最高甚至被炒到約1萬元人民幣（約44000元新台幣），是去年的好幾倍。（法新社）

    中國昨日解封恢復通關，各地機場昨天也迎來放寬防疫後首班客機，由南韓飛往中國的機票在1月底前幾乎售罄，價格最高甚至被炒到約1萬元人民幣（約44000元新台幣），是去年的好幾倍。（法新社）

    2023/01/09 11:50

    〔即時新聞／綜合報導〕中國昨日解封恢復通關，各地機場昨天也迎來放寬防疫後首班客機，媒體消息指出，近期因解封在即，機票價格不斷攀升，除了出入境機票訂單量增長6.28倍，由南韓飛往中國的機票在1月底前幾乎售罄，價格最高甚至被炒到約1萬元人民幣（約44000元新台幣），是去年的好幾倍。

    中國去年12月初鬆綁武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫清零政策，本月8日起更重啟國門、開放邊境，中媒消息指出，受此影響機票需求激增，甚至供不應求，截至1月底由南韓仁川機場飛往北京的機票，幾乎都已經賣完，票價甚至被炒到約1萬元人民幣（約新台幣44000元），為疫情期間票價的數倍。

    《星島日報》報導也指出，根據旅行數據顯示，8日的出入境機票訂單量，同比增長6.28倍，創下2020年3月以來的高峰。而自去年12月27日以來，從中國用戶的預訂情形可觀察到，熱度攀升最高的跨境航班目的地包含澳門、香港、泰國首都曼谷、新加坡、馬來西亞首都吉隆坡、柬埔寨首都金邊等。

    昨日由香港飛往中國的機票訂單量也上漲62%，主要入境目的地包括上海、廣州、成都、武漢和南京。至於近日由中國飛往香港的機票訂購量，也增加了3.8倍。

    報導也提到，根據「攜程」平台，用戶預訂最貴的一份飛行帳單，是由上海飛往美國舊金山的4張機票，訂單價值超過人民幣17萬元（約新台幣76.4萬元）。廣州也有一名用戶預訂了前往洛杉磯的頭等艙機票，單程票價超過9萬元（約新台幣40.4萬元）。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國「開閘門」瘋搶出國 網友：把病毒傳遍全世界
    2022/12/28 19:53

    中國「開閘門」瘋搶出國 網友：把病毒傳遍全世界
    中國疫情升溫 蘇貞昌：中國航班全面「入境採檢」
    2022/12/28 16:55

    中國疫情升溫 蘇貞昌：中國航班全面「入境採檢」

    春節維安啟動！讓民眾平安歡喜過年
    對中國入境者啟動篩檢轉折 王必勝曝狂接電話大家最怕一點
    2022/12/28 16:48

    對中國入境者啟動篩檢轉折 王必勝曝狂接電話大家最怕一點
    多國嚴防中國人入境 中外交部竟要他國「適度防疫」
    2022/12/28 05:32

    多國嚴防中國人入境 中外交部竟要他國「適度防疫」

    3類心房顫動 中風的風險有差嗎？
    大家都想RUN！中國解封 微信搜尋「移民」暴增逾1億次
    2022/12/27 21:14

    大家都想RUN！中國解封 微信搜尋「移民」暴增逾1億次
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播