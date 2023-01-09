中國解封搶機票！南韓仁川飛北京炒到4.4萬 赴港訂票增3.8倍

中國昨日解封恢復通關，各地機場昨天也迎來放寬防疫後首班客機，由南韓飛往中國的機票在1月底前幾乎售罄，價格最高甚至被炒到約1萬元人民幣（約44000元新台幣），是去年的好幾倍。（法新社）

2023/01/09 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國昨日解封恢復通關，各地機場昨天也迎來放寬防疫後首班客機，媒體消息指出，近期因解封在即，機票價格不斷攀升，除了出入境機票訂單量增長6.28倍，由南韓飛往中國的機票在1月底前幾乎售罄，價格最高甚至被炒到約1萬元人民幣（約44000元新台幣），是去年的好幾倍。

中國去年12月初鬆綁武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫清零政策，本月8日起更重啟國門、開放邊境，中媒消息指出，受此影響機票需求激增，甚至供不應求，截至1月底由南韓仁川機場飛往北京的機票，幾乎都已經賣完，票價甚至被炒到約1萬元人民幣（約新台幣44000元），為疫情期間票價的數倍。

請繼續往下閱讀...

《星島日報》報導也指出，根據旅行數據顯示，8日的出入境機票訂單量，同比增長6.28倍，創下2020年3月以來的高峰。而自去年12月27日以來，從中國用戶的預訂情形可觀察到，熱度攀升最高的跨境航班目的地包含澳門、香港、泰國首都曼谷、新加坡、馬來西亞首都吉隆坡、柬埔寨首都金邊等。

昨日由香港飛往中國的機票訂單量也上漲62%，主要入境目的地包括上海、廣州、成都、武漢和南京。至於近日由中國飛往香港的機票訂購量，也增加了3.8倍。

報導也提到，根據「攜程」平台，用戶預訂最貴的一份飛行帳單，是由上海飛往美國舊金山的4張機票，訂單價值超過人民幣17萬元（約新台幣76.4萬元）。廣州也有一名用戶預訂了前往洛杉磯的頭等艙機票，單程票價超過9萬元（約新台幣40.4萬元）。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法