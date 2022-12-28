多國嚴防中國人入境 中外交部竟要他國「適度防疫」

面對其他國家紛紛針對中國旅客採取防疫舉措，中外交部發言人汪文斌27日稱各國防疫應適度。（美聯社）

2022/12/28 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方26日深夜突宣布邊境解封，不少國家得知後紛紛火速推出針對中國旅客入境相關限制舉措。對此，中國外交部週二（27日）竟稱，中國政府始終秉持「科學防疫」，各國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫措施也應「秉持科學精準原則」，「適度就好」，不應影響正常人員往來。

中共早前迫於民怨草草宣布解封，致使國內疫情急遽升溫，外界高度關注。週一深夜，中國國家衛健委突發公告表示，布明年1月8日起邊境解封，外來人員赴中取消全員核酸檢測和集中隔離措施，健康申報正常且海關常規檢疫無異常者，即可放行。

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消息一出，大批中國網友樂開懷，直呼「被關了近3年終於能出國」，但對其他國家而言一點也笑不出來，當前中國疫情仍處爆炸階段，貿然開放人員流度恐怕會造成新一波疫情擴散。包括日本、韓國、印度、義大利在內等多個國家火速針對中國旅客祭出諸如「落地PCR檢測」、「入境後先隔離」等舉措，不少中國人為此感到不滿，在社群平台發文痛罵。

中國外交部發言人汪文斌週二在例行記者會上被《法新社》問及此事時，竟稱「疫情發生3年來，中國政府始終秉持科學精準原則，根據疫情形勢變化，不斷優化各項疫情防控措施，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，為全球團結抗疫和世界經濟復甦作出了重要貢獻。當前，需要各方科學抗疫、攜手共進，保障各國人員安全往來，維護全球產業鏈供應鏈穩定，推動世界經濟恢復增長。中方始終認為，各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往。」

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