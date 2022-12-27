多國提前嚴防中國人入境 中國微博網友︰憑什麼針對我們！

多國針對中國旅客制定相關入境措施，引發廣大中國網友不滿。示意圖。（法新社）

2022/12/27 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期放寬武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫政策，並在昨（26）日深夜宣布，明年1月8日起取消入境人員全員核酸檢測和集中隔離措施，以及「有序恢復中國公民出境旅遊」。對此，各國都紛紛提前制定針對中國旅客的相關入境政策，然而該舉卻引起中國網友不滿，並在微博掀起一片漫罵聲浪。

中國國家衛生健康委員會 昨日深夜宣布，將在明年1月「有序恢復中國公民出境旅遊」的消息，引起不少中國微博網友拍手叫好，並紛紛留言或PO文表示出國旅遊的計畫。然而有些中國網友在查詢簽證申請等旅遊資訊時，看到日本、韓國、印度、義大利等國家，都有特別針對中國旅客制定像是「落地核酸檢測」、「入境後先隔離」等防疫措施，對此覺得被刻意針對，而在微博發文抨擊。

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這些抨擊的貼文紛紛附上「多國對來自中國旅客查核酸」Hashtag，並痛罵道，「憑什麼針對我們！」、「國外是防疫愛好者嗎？」、「花錢受羞辱，還是都別出去了」、「什麽國家連小感冒都不發簽證？」、「有點骨氣吧！都別出去了，讓他們查個寂寞」、「有意思嗎？我們只是小感冒而已！」、「真的不理解啊？我們都不查你們了，你們為什麽查我們？你們怕什麽？」。

更有中國網友陰陽怪氣嘲諷道，「根本把中國當做疫區對待」、「被動3年，終於能反向輸出，掌握主動權啦」、「現在是別人怕我們了，這麽多陽人（確診者），誰怕誰呀」、「防不住的，我們那麽努力都防不住輸入，他們能防得住才怪」、「都要2023年了，洋人自己變成防疫愛好者了？這是歷史的倒退？洋人後面要不要方倉醫院，我們這裡有二手處理的」。

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