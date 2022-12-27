中國放寬防疫 明年1/8起取消入境PCR 感染者不再隔離

中國國家衛生健康委員會26日宣布，2023年1月8日取消入境人員全員核酸檢測和集中隔離措施。圖為上海虹橋機場醫護人員為旅客進行PCR檢測。（路透）

2022/12/27 00:19

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「肺炎」不見了！ 中國衛健委突更名「新型冠狀病毒感染」

〔即時新聞／綜合報導〕中共迫於民怨解封後，儘管中國國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情急遽升溫，官方仍決定進一步放寬入境限制，中國國家衛生健康委員會26日宣布，2023年1月8日取消入境人員全員核酸檢測和集中隔離措施，對新冠病毒感染者不再實行隔離措施。

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中國官媒日前表示武肺病毒一開始的傳染病防控等級是「乙類甲管」，在放寬防控後將走向「乙類乙管」，待疫情確實控制住後再下調至丙類傳染病管理。

中國國家衛健委26日發布「關於對新型冠狀病毒感染實施『乙類乙管』的總體方案」，列出12大項主要措施，分別為「進一步提高老年人新冠病毒疫苗接種率」、「完善新型冠狀病毒感染治療相關藥品和檢測試劑準備」、「加大醫療資源建設投入」、「調整人群檢測策略」、「分級分類救治患者」、「做好重點人群健康調查和分類分級健康服務」、「強化重點機構防控」、「加強農村地區疫情防控」、「強化疫情監測與應對」、「倡導堅持個人防護措施」、「做好信息發布和宣傳教育」及「優化中外人員往來管理」。

其中「優化中外人員往來管理」部份，中國衛健委宣布明年1月8日起，赴中人員需在行前48小時接受核酸檢測，呈陰者無需向中國駐外使館申請健康碼，直接接篩檢結果填入海關健康申明卡就可直接入境；呈陽者則應轉陰後再赴中。入境後也取消全員核酸檢測和集中隔離措施，健康申報正常且海關常規檢疫無異常者，可放行進入。

此外，中國也宣布取消過去民航局為應對疫情的「五個一政策」、「客座率限制」等國際航班數量管控措施，「各航司繼續做好機上防疫，乘客乘機時須佩戴口罩。進一步優化復工復產、商務、留學、探親、團聚等外籍人士來華安排，提供相應簽證便利。逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境。根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，有序恢復中國公民出境旅遊。」

另外，中國國家衛健委也同時宣布：「依據傳染病防治法，對新冠病毒感染者不再實行隔離措施，不再判定密切接觸者；不再劃定高低風險區」，在入境管理方面則是「不再對入境人員和貨物等採取檢疫傳染病管理措施。」

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