為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    單日3700萬確診！網傳中共官方文件 20天累計2.48億人染疫

    中國放棄清零政策後，確診數大幅上升。（法新社；本報合成）

    中國放棄清零政策後，確診數大幅上升。（法新社；本報合成）

    2022/12/22 23:11

    〔即時新聞／綜合報導〕中國倉促放寬武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫政策後，確診案例報持續暴增，疫情恐如海嘯湧來，但官方始終宣稱全中國單日頂多僅新增數千例。但是，今天一份網路流傳中國國家衛健委21日的會議紀要顯示，估算全中國20日當天單日新增近3700萬人確診、12月以來至20日累計已2.48億人感染。

    作家汪浩也在臉書分享該篇紀要，他認為：「中國國家衛健委內部通報的疫情可能比較符合事實。」

    根據這份紀要顯示，中國12月20日單日感染估算新增3699.64萬人，單日新增感染率為2.62%，相較19、18日新增感染率持續增加；而單日新增感染率前5的省分分別是四川、安徽、湖北、上海和湖南；若以城市排名，單日新增感染率前5位城市（含直轄市）分別是成都、蘭州、合肥和上海。

    從12月1日到20日的累計感染情況，全國估計累計感染2.48億人，人群累計感染率達到17.56%；從累計感染率看，超過50%的省份有兩個，北京和四川。

    總體來說，12月份以來，人群累計感染率已經超過17%。預計12月下旬，全國多個省份就會陸續進入疫情流行高峰期；目前疫情上升迅速的省份，正在或將要呈現由省會城市向中小城市和農村地區輻射的態勢，必須加強對此類地區流行高峰的應對準備工作，而在疫情流行高峰後一週左右，將出現重症和非重症高峰。

    不過，紀要中也強調：「死亡病例在所難免。對於死亡原因，要按照醫學科學原則，實事求是進行判定。是新冠肺炎死亡的，實事求是上報。不是新冠肺炎，而是其他疾病導致死亡的，也不能因為核酸陽性，就都報成新冠肺炎死亡。這兩類死亡的比例也應當與現在新冠重症和基礎病重症的比例相一致。這個人是基礎性疾病（比如冠心病史）死亡，同時他是新冠感染者，那他屬於冠心病的死亡，不屬於新冠的死亡，不能就往上貼。」

    這份曝光的中國國家衛健委內部會議紀要數據驚人，但是否內容全部為真？目前仍未獲官方證實。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    中國放棄清零政策後，確診數大幅上升。（法新社）

    中國放棄清零政策後，確診數大幅上升。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    傳中國將放寬防疫 路透：最快12/7宣布新措施
    2022/12/06 09:16

    傳中國將放寬防疫 路透：最快12/7宣布新措施
    官方未如預期放寬防疫 中國網友失望憤怒
    2022/11/29 20:21

    官方未如預期放寬防疫 中國網友失望憤怒

    宏國宏道豐滙面面俱到 新泰地標建築
    網瘋傳中國地方幹部辱罵防疫志願者 官方稱「只是臨時工」挨轟
    2022/11/13 23:06

    網瘋傳中國地方幹部辱罵防疫志願者 官方稱「只是臨時工」挨轟
    痛批上海防疫「比文革抄家荒唐」 中國網友憂心名學者被封殺
    2022/05/10 09:34

    痛批上海防疫「比文革抄家荒唐」 中國網友憂心名學者被封殺

    超狂！誠實房仲2022開240店、增3千人
    1人陽性整層帶走！上海祭連坐法 中國網友：魔鬼政策說改就改
    2022/05/08 19:23

    1人陽性整層帶走！上海祭連坐法 中國網友：魔鬼政策說改就改
    中國防疫走火入魔 長春女子號召「敲盆行動」被捕
    2022/04/14 23:30

    中國防疫走火入魔 長春女子號召「敲盆行動」被捕
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播