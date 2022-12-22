單日3700萬確診！網傳中共官方文件 20天累計2.48億人染疫

中國放棄清零政策後，確診數大幅上升。（法新社；本報合成）

2022/12/22 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國倉促放寬武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫政策後，確診案例報持續暴增，疫情恐如海嘯湧來，但官方始終宣稱全中國單日頂多僅新增數千例。但是，今天一份網路流傳中國國家衛健委21日的會議紀要顯示，估算全中國20日當天單日新增近3700萬人確診、12月以來至20日累計已2.48億人感染。

作家汪浩也在臉書分享該篇紀要，他認為：「中國國家衛健委內部通報的疫情可能比較符合事實。」

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根據這份紀要顯示，中國12月20日單日感染估算新增3699.64萬人，單日新增感染率為2.62%，相較19、18日新增感染率持續增加；而單日新增感染率前5的省分分別是四川、安徽、湖北、上海和湖南；若以城市排名，單日新增感染率前5位城市（含直轄市）分別是成都、蘭州、合肥和上海。

從12月1日到20日的累計感染情況，全國估計累計感染2.48億人，人群累計感染率達到17.56%；從累計感染率看，超過50%的省份有兩個，北京和四川。

總體來說，12月份以來，人群累計感染率已經超過17%。預計12月下旬，全國多個省份就會陸續進入疫情流行高峰期；目前疫情上升迅速的省份，正在或將要呈現由省會城市向中小城市和農村地區輻射的態勢，必須加強對此類地區流行高峰的應對準備工作，而在疫情流行高峰後一週左右，將出現重症和非重症高峰。

不過，紀要中也強調：「死亡病例在所難免。對於死亡原因，要按照醫學科學原則，實事求是進行判定。是新冠肺炎死亡的，實事求是上報。不是新冠肺炎，而是其他疾病導致死亡的，也不能因為核酸陽性，就都報成新冠肺炎死亡。這兩類死亡的比例也應當與現在新冠重症和基礎病重症的比例相一致。這個人是基礎性疾病（比如冠心病史）死亡，同時他是新冠感染者，那他屬於冠心病的死亡，不屬於新冠的死亡，不能就往上貼。」

這份曝光的中國國家衛健委內部會議紀要數據驚人，但是否內容全部為真？目前仍未獲官方證實。

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中國放棄清零政策後，確診數大幅上升。（法新社）

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