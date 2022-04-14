中國防疫走火入魔 長春女子號召「敲盆行動」彈鋏被捕

中國武肺疫情再次爆發，吉林省長春市12日有一名王姓女子，因不滿政府防疫政策混亂令民生物資困頓，發起「敲盆行動」並號召民眾參與抗議，不料卻遭公安局逮捕。圖為3月12日長春市民排隊接受PCR檢測。（美聯社資料照）

2022/04/14 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再次爆發，嚴格執行「動態清零」的防疫政策也令中國人民嚐盡苦頭，中國吉林省長春市12日傳有一名王姓女子，因不滿政府防疫政策混亂令民生物資困頓，號召鄰居發起「敲盆行動」抗議，不料卻遭公安局逮捕。

綜合外媒報導，中國社群平台12日流傳一名「男子」號召鄰居展開「敲盆」抗議行動，被警方逮捕的消息。對此，長春市公安局綠園分局官方證實確有此事，但並非網傳男性，涉嫌煽動「敲盆行動」並遭拘留的是一名43歲女性。

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消息指出，該女子在「蓉橋壹號」社區的微信群組內，號召住戶一起在晚上5點30分高喊「領導，我們要吃菜」、「領導，我們餓了」等口號，抗議政府防疫制度混亂，令民眾生活物資短缺的問題。

對此，長春警方表示，該女嫌在基本生活物資無虞的情況下，意圖向政府機關施壓，涉案情形嚴重，影響惡劣，將她依《治安管理處罰法》處人民幣300元（約台幣1368元）罰款，並拘留7日。

然而，《大紀元》報導，稱確實有蒐集到長春市多個社區所流傳出的住戶敲碗抗議片段。

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