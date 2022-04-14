為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國防疫走火入魔 長春女子號召「敲盆行動」彈鋏被捕

    中國武肺疫情再次爆發，吉林省長春市12日有一名王姓女子，因不滿政府防疫政策混亂令民生物資困頓，發起「敲盆行動」並號召民眾參與抗議，不料卻遭公安局逮捕。圖為3月12日長春市民排隊接受PCR檢測。（美聯社資料照）

    中國武肺疫情再次爆發，吉林省長春市12日有一名王姓女子，因不滿政府防疫政策混亂令民生物資困頓，發起「敲盆行動」並號召民眾參與抗議，不料卻遭公安局逮捕。圖為3月12日長春市民排隊接受PCR檢測。（美聯社資料照）

    2022/04/14 23:30

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再次爆發，嚴格執行「動態清零」的防疫政策也令中國人民嚐盡苦頭，中國吉林省長春市12日傳有一名王姓女子，因不滿政府防疫政策混亂令民生物資困頓，號召鄰居發起「敲盆行動」抗議，不料卻遭公安局逮捕。

    綜合外媒報導，中國社群平台12日流傳一名「男子」號召鄰居展開「敲盆」抗議行動，被警方逮捕的消息。對此，長春市公安局綠園分局官方證實確有此事，但並非網傳男性，涉嫌煽動「敲盆行動」並遭拘留的是一名43歲女性。

    消息指出，該女子在「蓉橋壹號」社區的微信群組內，號召住戶一起在晚上5點30分高喊「領導，我們要吃菜」、「領導，我們餓了」等口號，抗議政府防疫制度混亂，令民眾生活物資短缺的問題。

    對此，長春警方表示，該女嫌在基本生活物資無虞的情況下，意圖向政府機關施壓，涉案情形嚴重，影響惡劣，將她依《治安管理處罰法》處人民幣300元（約台幣1368元）罰款，並拘留7日。

    然而，《大紀元》報導，稱確實有蒐集到長春市多個社區所流傳出的住戶敲碗抗議片段。

    相關影片請見：

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    保護力太差被嫌！中國疫苗外交崩盤 出口秒減95％
    2022/04/14 19:39

    保護力太差被嫌！中國疫苗外交崩盤 出口秒減95％
    壓力過大？ 上海官方證實防疫幹部「不幸身亡」
    2022/04/14 19:19

    壓力過大？ 上海官方證實防疫幹部「不幸身亡」

    184特區不僅宜居 這區段近享有雙區機能
    開錯玩笑了！PlayStation中國疑揶揄上海封城 微博被灌爆
    2022/04/14 19:06

    開錯玩笑了！PlayStation中國疑揶揄上海封城 微博被灌爆
    確診關車上隔離6天！上海孕婦急瘋求援：肚裡小孩沒跳動了
    2022/04/14 16:46

    確診關車上隔離6天！上海孕婦急瘋求援：肚裡小孩沒跳動了

    全台最重磅重劃區 稀有頂級地段搶先收藏
    上海防疫官員自盡官方闢謠避重就輕 中國網友怒討死因說法
    2022/04/14 13:21

    上海防疫官員自盡官方闢謠避重就輕 中國網友怒討死因說法
    中國疫情擴散21省 上海新增2萬7719例
    2022/04/14 11:13

    中國疫情擴散21省 上海新增2萬7719例
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播