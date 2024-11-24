「台灣隊」、「台灣優勝」登X流行趨勢 日本球迷獻上掌聲祝賀

世界12強冠軍戰於今（24）日晚間在東京巨蛋開打，台灣最終以4：0完封日本，奪下台灣在國際賽3大賽的首次冠軍。（路透）

2024/11/24 23:02

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕世界12強冠軍戰於今（24）日晚間在東京巨蛋開打，台灣最終以4：0完封日本，奪下台灣在國際賽3大賽的首次冠軍。不僅如此，日本人愛用社群平台「X」（原推特）的流行趨勢，「台灣隊」、「台灣優勝」等關鍵字也衝上排行榜，許多日本球迷也很有風度地為台灣這份歷史勝利，獻上最真摯的祝賀。

綜合日媒報導，日本在昨（23）日世界12強「冠軍前哨戰」，以9︰6擊敗台灣；但在今日冠軍戰中，則是台灣以4︰0的成績拿下勝利，同時首次獲得棒球國際賽3大賽的冠軍。報導指出，台灣的這場勝利，也終止了日本隊在國際大賽的27連勝。

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許多透過網路直播觀看的日本網友，在看到比賽結果後，雖然很遺憾日本隊未能蟬聯世界12強的冠軍寶座，但仍紛紛留言祝賀台灣拿下本屆冠軍，更有許多人不吝嗇大讚「台灣很強」（台湾強かった），並認為台灣棒球水準的提升，也有助於激勵日本選手進步，相關討論與關鍵字在社群平台「X」登上象徵熱門話題的流行趨勢排行。

日本人愛用社群平台「X」（原推特）的流行趨勢，「台灣隊」、「台灣優勝」等關鍵字也衝上排行榜。（圖擷取自日本社群平台「X」，本報合成）

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