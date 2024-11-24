「台灣隊」、「台灣優勝」登X流行趨勢 日本球迷獻上掌聲祝賀
世界12強冠軍戰於今（24）日晚間在東京巨蛋開打，台灣最終以4：0完封日本，奪下台灣在國際賽3大賽的首次冠軍。（路透）
祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕世界12強冠軍戰於今（24）日晚間在東京巨蛋開打，台灣最終以4：0完封日本，奪下台灣在國際賽3大賽的首次冠軍。不僅如此，日本人愛用社群平台「X」（原推特）的流行趨勢，「台灣隊」、「台灣優勝」等關鍵字也衝上排行榜，許多日本球迷也很有風度地為台灣這份歷史勝利，獻上最真摯的祝賀。
綜合日媒報導，日本在昨（23）日世界12強「冠軍前哨戰」，以9︰6擊敗台灣；但在今日冠軍戰中，則是台灣以4︰0的成績拿下勝利，同時首次獲得棒球國際賽3大賽的冠軍。報導指出，台灣的這場勝利，也終止了日本隊在國際大賽的27連勝。
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許多透過網路直播觀看的日本網友，在看到比賽結果後，雖然很遺憾日本隊未能蟬聯世界12強的冠軍寶座，但仍紛紛留言祝賀台灣拿下本屆冠軍，更有許多人不吝嗇大讚「台灣很強」（台湾強かった），並認為台灣棒球水準的提升，也有助於激勵日本選手進步，相關討論與關鍵字在社群平台「X」登上象徵熱門話題的流行趨勢排行。
【WBSCプレミア12決勝】侍ジャパンは2位 国際大会1839日ぶり黒星、27連勝でストップhttps://t.co/oSDMC2l3Iu— ライブドアニュース （@livedoornews） November 24, 2024
日本0―4台湾
台湾は国際大会初優勝。日本は2019年のプレミア12、2021年の東京五輪、2023年のWBCに続いて、3大国際大会4連覇を達成することはできなかった。
プレミア12の第3回大会は台湾が初優勝！— HiT / MLB日本人選手速報 （@hitotonoya1_00） November 24, 2024
????????日本 0-4 台湾????????
日本はここまで全勝だったが初黒星を喫し
国際大会・公式戦の連勝記録は27でストップ
いやー台湾強かった！！
昨日勝ったとはいえルールはルール
台湾の優勝を心から称えたい????#侍ジャパン #プレミア12 pic.twitter.com/8mhcERZ4xA
台湾優勝???? pic.twitter.com/7yguyrIlfe— YUURI （@jambalayataro） November 24, 2024
まけほー— 宙飛????????????️???? （@MoToRoHiS） November 24, 2024
ここまで勝ちっ放しだったの侍JAPANでしたが、決勝戦で落とし穴がありましたね。
でも、選手たちは最後まで戦い抜いてくれました。
そして、台湾の野球が強かったのも事実。
優勝に値する強さを持ってましたね。
台湾の皆さん、プレミア12優勝、本当におめでとうございます！#プレミア12 pic.twitter.com/XuO8bt5c6b
【台湾優勝】井端ジャパン決勝で敗れる 世界野球プレミア12 日本0-4台湾https://t.co/59sIHcvicg— ニコニコニュース （@nico_nico_news） November 24, 2024
「戸郷引っ張りすぎ」「台湾のピッチャー」「スリーラン」「ファール」「チェンチェン」「日本負け」他 関連ワードがトレンド入り#世界棒球12強賽 #プレミア12 #Premier12 #侍ジャパン #台灣 #Taiwan pic.twitter.com/DTAketGPMV
日本人愛用社群平台「X」（原推特）的流行趨勢，「台灣隊」、「台灣優勝」等關鍵字也衝上排行榜。（圖擷取自日本社群平台「X」，本報合成）