急了？金融時報：俄羅斯招募葉門傭兵投入烏克蘭戰場

金融時報報導，俄羅斯透過1個神秘的人口販運網絡，從7月開始招募數百名葉門傭兵投入烏克蘭戰場，顯示莫斯科與葉門叛軍「青年運動」之間日益密切的聯繫。（歐新社檔案照）

2024/11/24 23:28

〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯正積極為持續近3年的烏克蘭戰爭招募兵源。金融時報24日報導，繼北韓派遣人民軍部隊協助俄國後，莫斯科透過1個神秘的人口販運網絡，從7月開始招募數百名葉門傭兵投入烏克蘭戰場，顯示莫斯科與葉門叛軍「青年運動」之間日益密切的聯繫。

美國外交官認為，俄國與青年運動的接觸，反映克里姆林宮有意將這場衝突擴展到包括中東在內的新戰場。

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前往俄國的葉門被招募者告訴金融時報，他們原本被承諾提供高薪工作，甚至可以取得俄國公民身分，但他們在與青年運動有關的公司協助下抵達後，卻被強行編入俄軍部隊，並被派往烏克蘭前線。

報導指出，這些主要是非自願的葉門傭兵出現在烏克蘭，顯示隨著傷亡增加，正有愈來愈多外籍部隊投入這場衝突。除了葉門人，還有來自尼泊爾和印度的傭兵，以及約1萬2000名北韓人民軍正規部隊，參與俄羅斯庫斯克州對烏克蘭軍隊的作戰。

據報導，在俄國與西方對立的背景下，葉門人的招募行動也凸顯俄國與伊朗及其在中東的代理人日益密切的關係。青年運動是德黑蘭支持的民兵組織，曾在去年以色列和巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」爆發加薩走廊戰爭後，透過針對紅海航運的攻擊行動破壞全球供應鏈。

美國的葉門特使蘭德金（Tim Lenderking）證實，俄羅斯正積極與青年運動建立聯繫，並討論武器轉移問題，但未提供具體細節，僅警告說，正在討論的武器種類令人擔憂，可能讓青年運動得以更有效地攻擊紅海甚至更遠的船隻。

專注於葉門問題的沙那智庫「戰略研究中心」（Center for Strategic Studies）主任阿爾瑪達吉（Maged Almadhaji）指出，俄羅斯對紅海或中東任何反美組織的興趣日益增加，青年運動招募傭兵是與莫斯科建立聯繫的一部分。

青年運動1名發言人拒絕回應媒體的置評請求，而其政治局成員布哈提（Mohammed al Bukhaiti）稍早前向俄羅斯新聞網站Meduza表示，他們與俄國領導層「保持密切聯繫」，以便在「在經濟、政治和軍事等所有領域發展關係」。

倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）波斯灣地區專家穆斯利米（Farea al Muslimi）指出，俄羅斯目前急需士兵，青年運動正協助填補這方面的需求，藉此向莫斯科示好，但青年運動招募的大多數葉門傭兵缺乏軍事訓練，許多人根本不想參與。

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