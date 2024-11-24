蒙特婁陷暴亂 加總理杜魯道在泰勒絲演唱會熱舞被罵翻

家鄉蒙特婁在燃燒，杜魯道（右）卻在看泰勒斯演唱會，還跳起舞來。（取自美聯社、Ｘ平台，本報合成）

2024/11/24 21:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕11月23日，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）參加流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）在多倫多的演唱會，隨音樂起舞的影片曝光後引發外界抨擊。當晚，蒙特婁市正爆發激烈的反北約、挺巴勒斯坦示威活動，局勢緊張。批評者認為杜魯道的行為顯得與國內動盪脫節，難以展現總理應有的責任感。

根據福斯新聞網（Fox News）報導，在社群媒體X上流傳的影片顯示，杜魯道在多倫多與觀眾一起隨著歌曲「你不是我的主人」（You Don't Own Me）起舞，並高聲唱和。這一幕迅速引發輿論譁然，許多評論者批評他在蒙特婁局勢緊繃之際，卻遠離現場參加娛樂活動，展現出對國內問題的冷漠態度。

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同一夜，蒙特婁市的抗議活動升級為暴力行動，示威者縱火燒車，並揮舞巴勒斯坦國旗抗議北約對以色列的支持。根據《蒙特婁公報》（Montreal Gazette）的報導，示威者向警方投擲爆炸物和金屬物品，並焚燒以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的肖像。警方與抗議者之間的衝突持續到深夜。

杜魯道的行為引來猛烈批評，一些社群媒體用戶甚至將他比作古羅馬皇帝尼祿（Nero），諷刺他如同「羅馬焚城時彈琴」。多倫多國會議員史都華（Don Stewart）在X上發文表示：「當蒙特婁街頭陷入暴力混亂，總理卻在多倫多的演唱會上起舞，這完全是對國民的背叛。」他呼籲重新建立加拿大的法律秩序與街道安全。

多倫多距離加拿大首都渥太華（Ottawa）以西約 450 公里，距離杜魯道代表的蒙特婁選區以西約 530 公里。

面對輿論壓力，杜魯道於翌日譴責了蒙特婁的暴力行為，稱這些行動「令人震驚且無法接受」。他表示，加拿大皇家騎警（RCMP）已與當地警方密切合作，追查涉案人員，並強調「反猶太主義與暴力行為無論在何處都不應存在」。

報導指出，儘管杜魯道聲明立場堅定，但他的參加演唱會行為仍引發廣泛質疑。作為蒙特婁選區的代表，他在暴動發生時選擇遠離現場的行為，顯然無法平息公眾的不滿情緒。

????| Justin Trudeau, the Prime Minister of Canada is attending TAYronto N5! ???????? #TorontoTSTheErasTour pic.twitter.com/IRqbLL8Shs — Taylor Swift Updates ???? （@swifferupdates） November 23, 2024

抗議者在蒙特婁反北約示威中引燃爆煙霧彈。（路透）

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