蒙特婁陷暴亂 加總理杜魯道在泰勒絲演唱會熱舞被罵翻

2024/11/24 21:40

〔編譯陳成良/綜合報導〕11月23日,加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)參加流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)在多倫多的演唱會,隨音樂起舞的影片曝光後引發外界抨擊。當晚,蒙特婁市正爆發激烈的反北約、挺巴勒斯坦示威活動,局勢緊張。批評者認為杜魯道的行為顯得與國內動盪脫節,難以展現總理應有的責任感。

根據福斯新聞網(Fox News)報導,在社群媒體X上流傳的影片顯示,杜魯道在多倫多與觀眾一起隨著歌曲「你不是我的主人」(You Don't Own Me)起舞,並高聲唱和。這一幕迅速引發輿論譁然,許多評論者批評他在蒙特婁局勢緊繃之際,卻遠離現場參加娛樂活動,展現出對國內問題的冷漠態度。

同一夜,蒙特婁市的抗議活動升級為暴力行動,示威者縱火燒車,並揮舞巴勒斯坦國旗抗議北約對以色列的支持。根據《蒙特婁公報》(Montreal Gazette)的報導,示威者向警方投擲爆炸物和金屬物品,並焚燒以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)的肖像。警方與抗議者之間的衝突持續到深夜。

杜魯道的行為引來猛烈批評,一些社群媒體用戶甚至將他比作古羅馬皇帝尼祿(Nero),諷刺他如同「羅馬焚城時彈琴」。多倫多國會議員史都華(Don Stewart)在X上發文表示:「當蒙特婁街頭陷入暴力混亂,總理卻在多倫多的演唱會上起舞,這完全是對國民的背叛。」他呼籲重新建立加拿大的法律秩序與街道安全。

多倫多距離加拿大首都渥太華(Ottawa)以西約 450 公里,距離杜魯道代表的蒙特婁選區以西約 530 公里。

面對輿論壓力,杜魯道於翌日譴責了蒙特婁的暴力行為,稱這些行動「令人震驚且無法接受」。他表示,加拿大皇家騎警(RCMP)已與當地警方密切合作,追查涉案人員,並強調「反猶太主義與暴力行為無論在何處都不應存在」。

報導指出,儘管杜魯道聲明立場堅定,但他的參加演唱會行為仍引發廣泛質疑。作為蒙特婁選區的代表,他在暴動發生時選擇遠離現場的行為,顯然無法平息公眾的不滿情緒。

????| Justin Trudeau, the Prime Minister of Canada is attending TAYronto N5! ???????? #TorontoTSTheErasTour pic.twitter.com/IRqbLL8Shs