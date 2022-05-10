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    痛批上海防疫「比文革抄家荒唐」 中國網友憂心名學者被封殺

    上海一景。（歐新社）

    上海一景。（歐新社）

    2022/05/10 09:34

    〔即時新聞／綜合報導〕中國上海防疫亂象百出，屢屢受到自家人抨擊，昨天（9日）連知名學者許子東都在中國社交平台上開砲，痛批上海防疫措施比文革抄家還要荒唐，網友們紛紛大讚他講真話，但許多人也憂心他的帳號會被封殺。

    出生於上海，在香港嶺南大學中文系教書的知名學者許子東9日在微博撰文，他說上海黃浦區淮海中路等街道，居民過去一個月天天篩檢陰性，但如今政府卻派防疫人員上門「消殺」（消毒），他們要求屋主離開，打開衣櫃、冰箱和書櫥噴藥水。

    許子東痛批，這是什麼科學理由和法律依據？比文革抄家還要荒唐！他引述上海電視台主持人葉惠賢說法，葉家中有藏書文物上萬冊，許多都是罕見精品，因此葉稱如果有人要上門消殺，他就要從樓上跳下去，許子東總結稱動態清零是好的，但不能抄家。

    他的言論引起中國網友熱烈討論，許多人稱讚他講真話，直呼：「新一代不了解，老一輩不敢說，許老師神勇」、「一場從未被認真反思過的運動，不可能真的過去」，另外也有許多人憂心他的帳號將會被封殺。

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    中國學者許子東在微博發出不滿之聲。（圖翻攝自微博）

    中國學者許子東在微博發出不滿之聲。（圖翻攝自微博）

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