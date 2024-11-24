拿屍體來練打坐？！泰國寺廟驚見40+具屍體

泰國近日連爆有寺廟拿屍體來練習打坐的恐怖怪招。圖為位於曼谷的非當事寺廟的僧侶今年7月舉行宗教儀式。（歐新社）

2024/11/24 23:56

〔編譯張沛元／綜合報導〕泰國警方24日表示，在該國披集府（Phichit）的1座佛寺現場發現有40多具據稱拿來練習打坐的屍體後，當局已就此擴大展開調查。

1名高階警官指出，披集府寺廟Pa Nakhon Chaibovorn在23日被發現有41具屍體；這些屍體都有死亡與遺體捐贈證明，警方迄今尚未提出任何指控。

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該警官還說，警方正在聯繫死者家屬，以確認屍體是家屬自願捐出…「我們正試圖確認這些屍體不是被盜」。

根據泰國公共電視頻道，披集府的這座寺廟的住持表示，拿屍體來練習打坐是他開發的技術，已有不少僧侶前來學習與傳承知識，但他並不知道有多少人採用他的這套方法。

該住持還告訴另一家當地電視台，拿屍體來練習打坐的方法，就是讓人在停放棺木的亭子裡打坐，而屍體就放在棺木中。

披集府警方說，他們正與其他府的當局合作調查，以了解這種拿屍體來練習打坐的方式的普遍程度。

根據當地媒體，這是泰國近日第2度發現寺廟中有疑似被用來練習打坐的屍體。20日，泰國警方在鄰近的甘烹碧府（Kamphaeng Phet）的另1家寺廟，發現有12具屍體。

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