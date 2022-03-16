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    擋不住！中國「鐵腕清零」政策鬆動 輕症無須入院並縮短監測期

    醫護人員16日在中國山東煙台市的高速公路收費站，為司機進行PCR核酸檢測。（法新社）

    醫護人員16日在中國山東煙台市的高速公路收費站，為司機進行PCR核酸檢測。（法新社）

    2022/03/16 22:08

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情不斷升高，16日通報各地再增加3054例本土案例，面對Omicron變種病毒，這波確診多為輕症或無症狀，中國國家衛健委修改新診療方案，未來輕症無須入院，只要送集中隔離，同時出院後的健康監測期也由14天縮短為7天，這是中國從武漢肺炎疫情出現兩年多來首度放寬防疫規定。

    不含港澳，中國新一波疫情已肆虐28個省市。中國國家衛健委16日上午通報，過去24小時新增3054例本土確診和本土無症狀感染個案，吉林省疫情仍然嚴峻。新增的1860起本土確診病例，吉林省佔1456例，主要在長春市和吉林市。至於1194起新增的本土無症狀感染個案，吉林省也佔最多，有397起，繼續封省，禁止本省人員跨省、跨地區流動。

    自出現武肺疫情以來，中國一直堅持「鐵腕清零」政策，拒絕跟國際「與病毒共存」防疫方向接軌，但隨著傳染力高的Omicron亞變種BA.2在中國不斷擴散，中國官方終於首度放寬防疫規定。

    中國國家衛健委員15日深夜公布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第9版）》，和此前版本相比，新方案在病例判斷、收治標準、解除隔離管理和出院標準，以及出院後健康監測期都有明顯調整，特別是不再要求輕症病患到定點醫院集中治療，並將出院後健康監測時間從14天縮短為7天。

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