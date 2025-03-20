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    溫朗東爆李彥秀違建當服務處 還有巡邏箱如「顏寬恒莊園」翻版

    溫朗東爆料，李彥秀自2012年起就利用服務處旁的違建進行服務宣傳，而該違建阻礙防火巷通行。（取自溫朗東臉書）

    溫朗東爆料，李彥秀自2012年起就利用服務處旁的違建進行服務宣傳，而該違建阻礙防火巷通行。（取自溫朗東臉書）

    2025/03/20 06:22

    〔記者甘孟霖／台北報導〕政治評論員溫朗東19日深夜於臉書貼文爆料，國民黨台北市內湖、南港區立委李彥秀自2012年以來，就利用其服務處旁的違建進行服務宣傳，而該違建占據防火巷導致巷弄間無法通行；此外，違建上還有「警察巡邏箱」，讓他不禁直呼這如同台中市立委顏寬恒沙龍莊園翻版。

    「李彥秀在美國的房子用買的，在南港的房子用佔的。」溫朗東19日深夜發文表示，李彥秀的服務處右方的「親子教室」，是法定空地上的違建且占據防火巷，導致巷弄之間無法通行，而他透過「台北地政雲」確認，李彥秀的服務處位於台北市南港區研究院路二段70巷10弄8號，地段在南港區中南段二小段，與李彥秀的財產申報吻合。

    他進一步查閱Google地景，2012年李彥秀已於服務處右側鐵捲門處做「親子教室」、服務宣傳使用；而「台北地政雲」網站清楚顯示，從地籍套繪圖、航測影像來比對，「親子教室」確實是在空地配置上的違建。

    此外，溫朗東也指出，違建上面甚至還有「警察巡邏箱」，讓他不禁直呼「這不是顏寬恒在沙龍大莊園搞的事嗎？在台北也可以這樣玩」？

    他並提到，自己已經實名向台北市政府1999檢舉違建，要看看台北市長蔣萬安是否會秉公處理。

    溫朗東指出，「台北地政雲」清楚顯示，從地籍套繪圖、航測影像來比對，「親子教室」確實是在空地配置（綠色圖層）上的違建。（取自溫朗東臉書）

    溫朗東指出，「台北地政雲」清楚顯示，從地籍套繪圖、航測影像來比對，「親子教室」確實是在空地配置（綠色圖層）上的違建。（取自溫朗東臉書）

    李彥秀的服務處位於台北市南港區研究院路二段70巷10弄8號，地段在南港區中南段二小段，與李彥秀的財產申報吻合。（取自溫朗東臉書）

    李彥秀的服務處位於台北市南港區研究院路二段70巷10弄8號，地段在南港區中南段二小段，與李彥秀的財產申報吻合。（取自溫朗東臉書）

    溫朗東指出，「台北地政雲」清楚顯示，從地籍套繪圖、航測影像來比對，「親子教室」確實是在空地配置（綠色圖層）上的違建。（取自溫朗東臉書）

    溫朗東指出，「台北地政雲」清楚顯示，從地籍套繪圖、航測影像來比對，「親子教室」確實是在空地配置（綠色圖層）上的違建。（取自溫朗東臉書）

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