岸田文雄︰30日起中國入境旅客強制檢疫 陽性隔離7天

日本30日起對中國入境旅客加強檢疫措施，若為陽性則強制隔離7天。（路透）

2022/12/27 13:42

〔駐日特派員林翠儀／東京27日報導〕中國疫情大爆發預定下月解除出入境旅遊管制，由於預期在春節期間將有大批旅客出國，日本如臨大敵，首相岸田文雄今天下令，對來自中國的入境者加強檢疫措施，除必須持有3劑疫苗接種證明或72小時內PCR檢測陰性證明之外，入境時也將強制檢疫，若為陽性則強制隔離7天。

中國放棄清零政策，外媒報導，進入12月以來已超過2.5億人感染，不過，中國已宣布從下月8日起將應防疫政策降級，「新冠肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」，取消入境隔離措施並恢復出入境旅遊。

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首相岸田文雄今天在官邸與厚生勞動相加藤勝信協商後，向媒體宣布將從30日零時起，對來自中國的入境者實施臨時性特別措施。

目前只要出示3次疫苗接種證明，或在入境前72小時PCR陰性證明即可入境日本，但中國防疫崩盤後，感染急劇蔓延，因此將對中國入境旅客追加入境時檢疫，包含有7天內旅遊史的旅客，檢測若呈陽性則強制進行7天隔離。

日本在今年10月中解除邊境管制後，11月已有超過93萬名旅客入境，其中中國旅客約2.1萬人，雖佔少數，但下月適逢春節假期，再加上中國重啟出入境旅遊，訪日旅客可能大幅增加。

中國疫情大爆發後，日本社群網路上要求岸田管制中國旅客入境的聲浪，尤其預期春節期間將有大批旅客入境，很多人擔心3年前的惡夢重來。國民民主黨代表玉木雄一郎也在推特貼文表示，中國若未公開正確的疫情資訊，那就該在春節前對中國旅客入境加以限制。不能讓防疫對策回到2年前的原點。

美國駐中國大使館從本月15日起停止發給中國旅客簽證，雖然是因疫情擴大導致人手不足，但也有看法認為這是美國對可能發生的變種病毒株，所採取的變相管制措施。

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