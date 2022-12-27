中國明年1月「開放出境旅遊」 微博網友嗨瘋：3年了我們終於能出國啦

中國最快預計將在明年1月中恢復通關，消息一出，立即在微博引起轟動。示意圖。（美聯社）

2022/12/27 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日突放寬武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫措施，造成多地疫情急遽升溫。然而中國國家衛生健康委員會卻在昨（26）日深夜發布公告，明年1月8日起將取消入境人員全員核酸檢測和集中隔離措施，外界則解讀為國境解封，而該消息一出，也讓眾多中國微博網友嗨翻。

綜合中媒報導，中國國家衛健委在週一（26日）的深夜公告，表示經中國國務院批准後，將「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」，並把新型冠狀病毒「乙類傳染病」採取「甲類預防、管控措施」的「乙類甲管」，2023年1月8日起將下調為「乙類乙管」。

請繼續往下閱讀...

中國國家衛健委還宣布，2023年1月8日起取消入境人員全員核酸檢測和集中隔離措施，對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒感染者入境後也取消全員核酸檢測和集中隔離等措施，並提到將進一步復工復產，逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境，「根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，有序恢復中國公民出境旅遊」。

該公告發布後，順間在中國微博引起轟動，不少嗨翻的中國網友紛紛在PO文中tag「有序恢復中國公民出境旅遊」表示，「歷史性的一刻」、「3年啦，辛苦大家了」、「全年開放，中國加油」、「我們終於可以出國玩啦！！！」、「下一個目標有了，出國旅遊」、「感謝國家3年的救助！終於恢復正常狀態」、「感謝國家3年來為我們做的所有，新生活我們來啦！」。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不少中國網友對於「有序恢復中國公民出境旅遊」感到非常激動。（圖擷取自中國微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法