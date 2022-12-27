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    中國明年1月8日開放出境旅遊 網狠酸「又開始放人肉炸彈了」

    中國國家衛生健康委員會昨宣布，2023年1月8日起將取消入境人員全員核酸檢測和集中隔離等疫情措施，消息曝光後卻有網友痛批「又開始放人肉炸彈了」。圖為上海某醫院門口。（路透）

    中國國家衛生健康委員會昨宣布，2023年1月8日起將取消入境人員全員核酸檢測和集中隔離等疫情措施，消息曝光後卻有網友痛批「又開始放人肉炸彈了」。圖為上海某醫院門口。（路透）

    2022/12/27 14:27

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國家衛生健康委員會昨宣布，2023年1月8日起將取消入境人員全員核酸檢測和集中隔離等疫情措施，故被外界解讀為國境解封，更有大量中國民眾紛紛歡呼終於能出國，消息曝光後有引起網友酸說「又開始放人肉炸彈了」、「又開始新一輪投毒」、「各國應該立即封閉海關，防止傳染病」。

    推特用戶「這裡」26日發文，內容提及中國下令從1月8日開始，把武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒歸類為普通乙類病毒，取消出入境檢疫，此項公布也代表中國人民出境旅遊即將解禁。

    根據中國家衛健委昨發布「關於對新型冠狀病毒感染實施『乙類乙管』的總體方案」，除了列出12大項主要措施，還宣布從2023年1月8日起，也將提升與改善復工復產及商務、留學、探親、團聚等外籍人士來華安排，並提供相應簽證便利，逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境，有序恢復中國公民出境旅遊。

    許多網友得知消息後，紛紛留言表達不同看法，有人說「真的很煩，好不容易世界各國把病毒弱化了，都慢慢恢復疫情前正常生活了，中國又開始大規模散播最可怕的毒株出來，這個國家可不可以不要一直扯世界的後腿啊？」、「又開始放人肉炸彈了」、「又有很多蝗蟲要出來污染文明社會了」、「又開始新一輪投毒」、「害人呀，中國疫情不明沒有確切數據，這下只能疫苗打好打滿了⋯又要像先前武漢一樣到處傳播了」、「能不能別給人類添麻煩了」、「各國應該立即封閉海關，防止傳染病」、「這時候來個隨便出境，典型的中國心態：我不好你也不能過得舒服」。

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