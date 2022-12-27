為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國明年1月開放解封 全球多國祭「入境管制」嚴防應對

    中國預計明年1月恢復中國公民出境旅遊，多國政府紛紛宣布針對中國旅客制定相關的入境管制措施。示意圖。（法新社）

    中國預計明年1月恢復中國公民出境旅遊，多國政府紛紛宣布針對中國旅客制定相關的入境管制措施。示意圖。（法新社）

    2022/12/27 16:01

    〔即時新聞／綜合報導〕中國政府不顧境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，昨（26）日深夜突然宣布，自明年1月8日起解除入境隔離等措施，並「有序恢復中國公民出境旅遊」。該消息令各國政府繃起神經，歐亞多國也紛紛宣布，將針對中國旅客制定相關的入境管制措施。

    綜合外媒報導，中國國務院聯防聯控機制綜合組昨日晚間宣布，將武漢肺炎從從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」，並依據相關法規，取消入境中國後全員核酸檢測和集中隔離措施，並有序恢復中國公民出境旅遊。該公告被外界解讀為國境解封，然而中國境內目前多地疫情肆虐，令不少國家憂心一旦中國民眾大規模出遊，會導致像2020年一樣，讓新一波的疫情急速蔓延到全世界。

    中國發布解封消息後，各國政府為保護自己國內的防疫工作與民眾健康，也陸續發布針對中國旅客所制定的相關入境管制措施。據報導指出，印度23日出現首例自中國返鄉者確診，引起當地民眾恐慌，因此印度政府加速擬定對策，要求來自中國、香港、日本、泰國和韓國的國際旅客必須出示核酸陰性證明，抵達印度時若出現症狀或核酸檢測呈陽性者將被隔離。

    另據《韓聯社》報導，韓國疾病管理廳在21日便宣布，中國自16日起被韓方列入「檢疫查驗重點國家」的名單中，但強調措施並非入境限制，而是在韓國仁川機場的入境檢疫階段，針對「感染風險高、且需要集中管理」者加大入境篩查力度。報導提到，在這份最新「檢疫查驗重點國家」的名單中，共有10多個包括中國在內的國家和地區被列入。

    而身為中國旅客最愛前往旅遊的國家，日本也如臨大敵，且自中國疫情大爆發後，日本民眾就不斷藉由社群媒體，發起政府應管制中國旅客入境的聲浪。對此，首相岸田文雄在今（27）日下令，宣布將從30日零時起，對來自中國的入境者加強檢疫措施，除必須持有3劑疫苗接種證明或72小時內PCR檢測陰性證明之外，入境時也將強制檢疫，若為陽性則強制隔離7天。

    因農曆春節即將到來，到時很可能會有大量中國人赴日旅遊，令不少日本國民憂心忡忡，甚至也有許多日本議員呼籲政府，應暫時限制來自中國的人員入境。國民民主黨眾議院議員玉木雄一郎、自民黨參議員山田宏，都於個人推特貼文表示，政府若不加速制定限制從中國入境的旅客管制措施，恐怕會讓日本防疫對策退回到2年前的原點，那將是一場惡夢。

    不只亞洲諸國宣布一系列針對中國旅客的管制政策，連歐洲國家也陸續加入。義大利外交和國際合作部在官網表示，由於中國目前有大量的感染病例，因此米蘭馬爾彭薩機場（Milan Malpensa Airport）將針對從中國的入境旅客進行核酸檢測，而這項新制度預計執行到明年1月30日。

    此外，美國駐中國大使館也從本月15日起停止發給中國旅客簽證，雖然主因是由於疫情擴大，導致使館內人手不足，但也有看法認為這很可能是美國政府，針對可能在中國境內發生新的變種病毒株，所採取的變相管制措施。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    多國提前嚴防中國人入境 中國微博網友︰憑什麼針對我們！
    2022/12/27 16:12

    多國提前嚴防中國人入境 中國微博網友︰憑什麼針對我們！
    中國遊客最想去哪玩？ 旅遊網站曝名單「唯獨沒有這一區」
    2022/12/27 15:43

    中國遊客最想去哪玩？ 旅遊網站曝名單「唯獨沒有這一區」

    2022富邦長春公開賽 28日開賽
    日本宣布︰中國入境旅客篩檢陽性隔離7天 限制中國航班班次
    2022/12/27 14:40

    日本宣布︰中國入境旅客篩檢陽性隔離7天 限制中國航班班次
    岸田文雄︰30日起中國入境旅客強制檢疫 陽性隔離7天
    2022/12/27 13:42

    岸田文雄︰30日起中國入境旅客強制檢疫 陽性隔離7天

    2023聯邦四大神卡 優惠全面升級
    中國邊境解封 觀光局長：會準備好讓港澳自由行快速提升
    2022/12/27 12:19

    中國邊境解封 觀光局長：會準備好讓港澳自由行快速提升
    疫情外溢 印度出現自中國返鄉確診首例
    2022/12/27 05:30

    疫情外溢 印度出現自中國返鄉確診首例
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播