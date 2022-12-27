疫情外溢 印度出現自中國返鄉確診首例

印度廿三日出現首例自中國返鄉的武漢肺炎確診者，政府強制來自中、港、泰、日、韓、星等地的旅客實施核酸檢測。圖為印度清奈機場醫護人員廿四日對入境旅客進行樣本採檢。（歐新社）

2022/12/27 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕中國鬆綁武漢肺炎防疫政策後，據信感染人數已達數億。印度廿三日也出現首例自中國返鄉的確診者，政府繃緊神經，強制來自中國、香港、泰國、日本、新加坡和南韓的旅客實施核酸檢測。

據報導，一名在中國工作的四十歲印度男子，廿三日返回北方邦家鄉阿格拉（Agra），篩檢結果呈陽性，但未出現感染症狀，目前正採取居家隔離治療。他的採樣將被送到北方邦首府勒克瑙（Lucknow）進行基因定序，確認感染病毒株，衛生部門也要求該名男子的家屬和其他接觸者接受檢測。

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面對中國等國家染疫人數急遽攀升，印度政府加速擬定對策，要求各邦政府於廿七日進行模擬演練，確保醫用氧氣設備製造廠等衛生機構能夠應對緊急情況。為防止中國盛行的BF.7變異株入境，印度各國際機場日前已開始抽檢二％入境國際旅客，阿格拉當局也開始針對泰姬瑪哈陵等著名景點的外國遊客進行檢測。

印度總理莫迪廿五日在例行全國演說中，提醒民眾提高防疫意識，並指示各國際機場嚴加把關。自武肺疫情爆發以來，印度染疫者累計達四四六八萬人次，五十三萬人病故，近一年來染疫數字持續穩定下降，專家認為這應歸功於政府疫苗政策奏效，以及群體免疫。

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