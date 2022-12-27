解封放飛！中國恐淪病毒煉蠱場 專家估7億人近期染疫

專家預估，中國半數人口不久後都將感染COVID-19病毒。圖為河北省廊坊市第四人民醫院的急診室。（美聯社）

2022/12/27 20:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國延續3年的「堅持動態清零」政策正式終結，有醫療專家預估，中國半數人口，相當於7億人不久後都將感染COVID-19病毒。中國已不再發布每日疫情資訊，醫療專家呼籲北京當局提高病毒基因透明度，並示警，中國人口眾多且免疫力有限，在病例激增情況下，正是新變種的溫床。

中國防疫鬆綁後，不少染疫者病徵遠較預期嚴重。連日來，民眾與醫護人員紛紛在微博爆料，染疫者被診斷出嚴重肺炎，甚至遭極端的「白肺」症狀奪命。中國是否隱瞞新變種病毒，啟人疑竇，也有人懷疑高強度的Delta是否與Omicron同時在中國流行。

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中國官媒《新華社》27日引述中國疾控中心病毒所所長許文波指出，中國境內沒有Delta流行，也無病毒突變。他聲稱，自12月初至今在中國出現的病毒亞分支共有31個，其中包括正在國外加速傳播的BQ.1、XBB等亞分支，全部屬於Omicron變種病毒，並沒有發現特徵性的基因組突變，且都由境外輸入而來。

《美聯社》則引述專家看法強調，病毒變種非必然更溫和，而由於中國官方就武肺病毒基因排序資訊欠卻透明度，專家都表示難判斷情況研究對策。

報導中提到，儘管中國總體疫苗接種率很高，但接種加強劑的水平較低，特別是在中高年齡層。另外有數據證明，中國國產疫苗的效力不如西方製造的mRNA疫苗，加上許多中國民眾是在一年多前接種疫苗，代表著免疫力已逐漸減弱。

約翰霍普金斯大學傳染病專家雷伊博士（Stuart Campbell Ray）認為，中國人口龐大，卻免疫力有限，這種環境可能會讓新變種病毒爆發。他提醒，過去一年內，世界許多地方經歷溫和傳染現象，主要是因為接種疫苗，或是感染後所積累的免疫力，不是病毒本身的威脅程度下降。

俄亥俄州立大學病毒研究專家劉善祿指出，中國現在已經可以檢測到許多現有的Omicron變異，包括BF.7等，這些變異具有很強的免疫逃脫能力，也是造成疫情激增的原因。

香港大學公共衛生學院流行病學講座教授高本恩（Ben Cowling）則指出，中國的病毒傳播速度，超過了大流行期間任何地方的傳播速度。他預計，該國一半的人口將在不久之後被感染。

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