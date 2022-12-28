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    中國「開閘門」瘋搶出國 網友：把病毒傳遍全世界

    27日北京首都國際機場等待的旅客。（路透）

    27日北京首都國際機場等待的旅客。（路透）

    2022/12/28 19:53

    〔編譯管淑平／綜合報導〕中國政府26日宣布明年1月8日起重新開放中國公民出境旅遊，引起各國不安。中國網路旅遊平台出境航班機票訂單大增，前5大地點依序是新加坡、南韓、香港、日本和泰國。中國網友有人對國門大開表示歡迎，也有人擔心加劇武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒變種，甚至有人說要把「病毒傳遍全世界」。

    《彭博》28日以「北京打開閘門，中國旅遊需求躍升」為題報導，中國大型網路旅行社「攜程」（Trip.com）數據顯示，27日上午從中國出境航班機票訂單，比26日同時大增254%；前5大目的地中，赴新加坡機票訂單大增600%，南韓、香港、日本和泰國增幅約400%。

    中國《證券時報》引述攜程研究院人士說法，26日晚上政府宣佈恢復中國公民出境旅遊等措施後半小時內，前述5大地點和澳洲、英國等地，迅速成為搜尋量增加較快的熱門地點，相關地點機票、飯店搜尋量大增10倍，「達到3年來峰值」，明年農曆年出國跟團旅遊產品的搜尋量也飆漲6倍。不過，入境需求上漲更快，27日上午入境機票訂單比前一天大增412%，是出境機票訂單漲幅的1.6倍，票價漲幅8.6%，「量價齊升」。

    《美國之音》觀察中國的微博等社群媒體上網友的反應，不少人歡呼3年的出入境封鎖終於結束，留言寫道「好久好久的惡夢，終於醒了」、「一個荒唐的時代終於落幕了」；也有人擔心打開國門，將造成疫情進一步惡化，「毒株大雜燴要來了」。

    更有人說，開放國門將幫中國人把病毒帶到全世界，報復西方國家。微博一篇發文寫道「國外病毒株算什麽，國內也有養點大得，不給全世界享受一下怎麽行」，一名網友留言認同，甚至說「把病毒傳遍全世界，誰也別想好過！」

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