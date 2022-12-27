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    首頁　>　國際

    大家都想RUN！中國解封 微信搜尋「移民」暴增逾1億次

    2022/12/27 21:14

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近期宣布防疫大解封，除了讓各國出入境管理單位如臨大敵之外，也讓不少民眾再度燃起了「潤」（指移民海外）的想法，有中國網友指出，昨（26）日「移民」在微信上的搜尋量增加了近400％，單日搜尋次數就飆破1億次。

    推特網友「李老師不是你老師」PO文指出，有中國網友向他反映，26日微信搜尋的「移民」的指數暴漲了400％。

    微信指數顯示，「移民」關鍵字的搜索量在26日大幅增加，搜尋次數飆破1.1億次。（擷取自微信app）

    微信指數顯示，「移民」關鍵字的搜索量在26日大幅增加，搜尋次數飆破1.1億次。（擷取自微信app）

    根據實測，微信指數除了記錄關鍵字單日搜尋次數外，也提供了趨勢圖，可以看到本年度「移民」的搜尋次數在6月28日達到最高峰，單日搜尋次數超過1.2億次，此後又有2次高峰，分別為12月6日的1億1671萬次以及今日的1億1073萬次。

    今年6月28日「移民」在微信上的搜尋次數達到顛峰，來到1億2297萬8843次。（擷取自微信app）

    今年6月28日「移民」在微信上的搜尋次數達到顛峰，來到1億2297萬8843次。（擷取自微信app）

    另外也有中國網友反映，中國移民局今（27）日晚間發布公告，將在明年1月8日恢復辦理旅遊簽證，包括恢復簽發中國出入境通行證，恢復簽發邊境地區出入境通行證等等。

    中國移民局27日發布公告，稱將在明年1月8日恢復辦理旅遊簽證。（擷取自推特）

    中國移民局27日發布公告，稱將在明年1月8日恢復辦理旅遊簽證。（擷取自推特）

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