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    不算多？ 官員：中國COVID-19引發肺炎比例約8％

    中國放寬COVID-19防控管制後，各級醫院人滿為患，圖為上海一間醫院的景象。（路透）

    中國放寬COVID-19防控管制後，各級醫院人滿為患，圖為上海一間醫院的景象。（路透）

    2023/01/09 16:14

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國國家衛生健康委員會（衛健委）上月26日發布公告，將「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」，主要依據是Omicron主要侵襲上呼吸道，不大會進入肺部。中國官員透露，中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）患者出現肺炎症狀不到10%，大概8%左右，比例相當低。對此，有中國網友質疑，根本嚴重低估分母！

    由於疫情不透明，中國網路近期流傳傳言指出，北京染疫者出現「大白肺」，懷疑不是輕症居多的Omicron，而是原始病毒或其他隱藏版大魔王。

    不過根據中國官方及學術說法，目前中國主要流行病毒株包括BF.7（主要在北京）、BA.5.2（主要在廣州和上海）和近期歐美地區出現的BQ.1及XBB，尚未發現新的變異株。

    中國央視新聞節目「朝聞天下」8日播出衛健委醫政司司長焦雅輝的受訪內容。焦雅輝說，COVID-19輕型患者會有一些發燒、咳嗽、咽痛這樣的症狀，但輕型並沒有肺炎表現。

    她指出，普通型就是出現了肺炎。從2022年中國Omicron臨床病例的分型情況來看，出現肺炎的占比還是相當低的，不到10%，大概是8%左右。

    但焦雅輝提醒，隨著感染基數增大，出現肺炎的絕對數值也隨之增大。中國人口基數大，「再低的比例，如果變成絕對值都是一個不小的數目」。

    這段肺炎占比8%的訪問在微博掀起熱議。有網友估算：「按50%感染率來算，7億人感染，有5600萬（人）肺炎，不低了這個數。」同時有人諷刺：「不是輕症、無症狀占99%嗎？」

    還有網友批評，許多人染疫但未就醫，沒做電腦斷層掃描（CT）的患者大有人在，在母數恐怕嚴重低估的情況下，這個比例「匪夷所思」。

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    中國醫護人員在微博爆料，染疫者被診斷出嚴重肺炎，甚至出現極端的「白肺」症狀。（圖擷取自微博）

    中國醫護人員在微博爆料，染疫者被診斷出嚴重肺炎，甚至出現極端的「白肺」症狀。（圖擷取自微博）

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