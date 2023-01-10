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    認了！中國染疫人口龐大 專家：的確可能出現新變種病毒

    中國的武漢肺炎疫情大爆發，官方專家坦承，本土傳播的病例數在一定規模的情況下，確實存在出現新變異毒株的可能性。圖為安徽省阜陽市的醫院急診室。（美聯社）

    中國的武漢肺炎疫情大爆發，官方專家坦承，本土傳播的病例數在一定規模的情況下，確實存在出現新變異毒株的可能性。圖為安徽省阜陽市的醫院急診室。（美聯社）

    2023/01/10 02:41

    〔編譯林雨萱／綜合報導〕中國自去年12月鬆綁武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫措施後，染疫人數直線上升。人口9940萬的第3大省河南省9日宣布，截至6日，全省感染率已達到89％，其中城市89.1％、農村88.9％，去年12月19日發燒門診就醫人數達到高峰後，呈現持續下降趨勢，研判已度過疫情高峰。

    中國疾病預防控制中心病毒所所長許文波去年底聲稱，中國境內沒有Delta疫情，也無病毒突變，自去年12月初迄今在中國出現的病毒亞分支共31個，包括正在國外加速傳播的BQ.1、XBB等，全部屬於Omicron變種病毒，並未發現特徵性的基因組突變，且都由境外輸入。

    由於中國一貫淡化甚至隱匿疫情嚴重性，世界衛生組織（WHO）及西方專家紛紛呼籲中國提高透明度，切實分享病毒相關資訊。中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友8日接受「央視新聞」專訪時坦承，中國本土傳播的病例數在一定規模的情況下，確實存在出現新變異毒株的可能性，需要密切關注。

    中國國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏則聲稱，中國武肺疫情正由大流行轉為地方性流行，有些地方剛度過高峰，部分則是剛迎來高峰，官方將武漢肺炎防疫措施從「乙類甲管」降級為「乙類乙管」，是為地方性流行做準備，意味染疫人數會大幅增加，但盛行率將逐漸下降。

    全球至少有10幾個國家針對中國旅客祭出入境管制，引發北京當局不滿，揚言採取相應報復措施。不過，美國布朗大學公共衛生學院大流行病中心主任努佐（Jennifer Nuzzo）認為，鑑於當前中國疫情的規模及透明度，各國都繃緊神經，並試圖減緩病毒輸入，這點是可以理解的。香港大學公共衛生學院教授高本恩（Ben Cowling）也說，中國仍繼續要求對入境者出示核酸陰性檢測證明，沒有資格批評西方的管制措施，何況北京曾執行世界上最具懲罰性和嚴苛的旅遊限制。

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