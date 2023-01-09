河南省近億人口有89％染疫 官方公佈主流病毒株為BA.5.2

河南省衛健委公佈全省感染率為89％。圖為河南省鄭州市。（彭博）

2023/01/09 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國疫情持續延燒，不過中國政府仍將疫情現況「蓋牌」，河南省衛生健康委員會今日（9日）上午召開防疫記者會，衛健委主任闞全程指出，河南省截至1月6日為止，全省感染率為89%，主流病毒株以Omicron BA.5.2為主，並強調：「我省已順利渡過疫情高峰，實現平穩有序轉段。」

綜合中媒報導，闞全程表示，河南省新冠病毒感染率為89.0%，其中城市89.1%、農村88.9%，從發燒門診統計數據觀察，2022年12月19日就診人數達到高峰，之後就持續下降，綜合研判認為，河南省已順利渡過疫情高峰，預計到1月底，每日新增感染人數將維持在較低數量。根據河南省統計局統計，河南省2021年常住人口達9883萬。

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針對醫療資源使用狀況，闞全程指出，截至1月7日，河南省二級以上醫院床位使用率94.95%，重症床位使用率82.35%。闞全程強調，目前感染高峰已過，但仍處於重症救治高峰。河南省衛健委統籌全省醫療救治資源，全力做好醫療工作。

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