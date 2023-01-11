報復日韓管制 中國停發短期簽證

來自上海的中國旅客8日從日本成田機場入境，依指示前往進行病毒檢測。（美聯社）

2023/01/11 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國在武漢肺炎疫情邁向高峰之際開放國境，令多國不得不對中國旅客採取入境限制，避免本國疫情再起。然而，中方十日以「反歧視」為由，宣布暫停簽發南韓及日本公民赴中短期簽證，為第一起「報復」行動。香港媒體披露，中方原打算今年三月「兩會」後宣布解封，九月杭州亞運前全面開放，但經濟低迷和白紙運動迫使北京提前行動；旅美中國學者鄧聿文分析，這應該是中共中央政治局排名第二的常委李強所主導。

日厚勞省要求藥妝店、藥局每人限購

中國駐南韓大使館十日宣布，暫停簽發南韓公民赴中國訪問、商務、旅遊、就醫、過境及一般私人事務類短期簽證，之後將視南韓對中「歧視性入境限制措施」取消情況再作調整。南韓外交部則強調，針對中國入境旅客的所有防疫措施皆依據客觀科學考量，先前也透過外交管道向中方說明南韓立場，對中方新措施感到遺憾。

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中國駐日本大使館同日晚間也表示，駐日使領館已暫停向日本公民簽發短期簽證。「讀賣新聞」另指出，針對中國人在日本掃購感冒、退燒等藥品等亂象，日本厚生勞動省已要求藥妝店、藥局規定每人限購數量，防止未來供貨不及。

香港「南華早報」披露，中方去年十二月忽然宣布解封，連地方決策官員都感到錯愕。一位衛生官員透露，中央本來打算在三月的中國全國人民代表大會和政治協商會議「兩會」後漸進解封，九月杭州亞運前完全開放，但去年十月中共廿大會後，負責經濟事務的親信官員以經濟情勢相當慘澹為由，促請習近平儘快解封，加上後來「白紙運動」蔓延全國，使經濟再度惡化，才迫使北京在未準備好的情況下提前解封。

中國第二波感染高峰 估在五、六月間

旅美中國政治學者鄧聿文在「美國之音」的評論文章提出類似觀點，指中國迅速且大力解封，應是中共中央政治局常委、準總理李強在背後主導，且他早已接替待退的總理李克強，接下中央應對疫情工作領導小組組長。鄧分析，不論習或李都無法等到「兩會」後才解封，因為屆時中國經濟將徹底熄火，李恐怕無力回天；反之，去年十二月解封，最多影響今年第一季經濟態勢，後續將開始復甦，更有利其政治行情。

北京、河南、江蘇、浙江、四川、海南和廣東等地近日表示，發燒門診就診人數持續下降，研判已過第一波感染高峰。中國國家傳染病醫學中心主任張文宏進一步推斷，第二波感染高峰會在五、六月間出現，屆時感染者比率將落在廿五％至五十％之間。

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