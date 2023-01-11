日本發紅繩掛牌區分中國旅客 機場設專門隔離區

日本關西機場發紅繩掛牌以區分入境的中國遊客。（圖翻攝自微博）

2023/01/11 21:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國疫情升溫卻在8日大解封，包括南韓和日本在內多國緊急祭出因應措施，不過中國不滿痛批歧視，10日宣布停發日韓旅客的入境簽證，中國移民管理局11日又宣布，基於近期少數國家對中國公民實施「歧視性的入境限制」，宣布取消日韓旅客過境中國的77小及144小時免簽措施。

此外，南韓要求中國入境旅客掛上黃色入境卡，被中國網友批「辱華」後，中媒報導，9日搭乘航班降落在日本關西機場的中國旅客，被發放紅繩吊牌，以與其他旅客區分；該機場還設有中國入境專門隔離區。

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南韓此前宣布在1月2日至31日間暫停向中國旅客簽發短期簽證，還要求來自中國的旅客出示行前48小時內的核酸檢測陰性證明；日本則要求從1月8日起來自中國的旅客在出發前72時內進行核酸檢測，並提供證明。

日韓並不是唯一限制來自中國旅客的國家，但尚不清楚為何中國目前只針對這兩國進行反擊。香港《南華早報》引述中國國務院參事、人民大學教授時殷弘指出，南韓成為最早被實施「相應措施」目標的原因，可能是因南韓多位國會議員上月訪台，而南韓經濟對中國高度依賴，也可能是最先被中國開刀的原因。

中國的反制措施在網路上引起不少「小粉紅」叫好，也有網民說，去日韓旅遊是自取其辱，不如「去歡迎自己的國家玩」。中國外交部發言人汪文斌說，這是「對等措施」，中方反應合理正當。

南韓網友紛紛反擊，「有夠幼稚」、「超級流氓」、「真是心胸狹隘」、「感謝中國幫助南韓企業加速撤離中國」、「我們來去台灣！」日本網友也直言，「很少人經過中國去別的國家吧！我只想到北朝鮮，這沒意義」、「快停止讓中國人入境」。

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來自中國的旅客，10日在日本關西機場接受檢測。（路透）

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