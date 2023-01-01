日本國門防疫新制首日 入境「90例陽性」有中國旅遊史

日本厚生勞動省31日公布，在針對中國旅客制定相關入境管制的新制上路後，實施首日就在日本機場篩檢出高達92例境外確診者，且有90人皆有中國旅遊史。示意圖。（歐新社）

2023/01/01 12:47

〔即時新聞／綜合報導〕2023年才剛開始，就因中國於疫情爆發之際開放國門，令多國如臨大敵。日本身為全球首個提前針對中國入境旅客，制定相關入境管制的國家，在上個月31日公佈最新數據，指出在新制上路首日，就於機場篩檢出92例確者旅客，其中竟高達90例有中國旅遊史。

綜合日媒報導，日本厚生勞動省2022年12月31日公布最新疫情統計數據，全國共新增10萬6412例，相較前2天有明顯下降，死亡人數則有256人。此外，自2022年10月日本放寬外籍旅客的入境限制後，在入境時被驗出陽性的旅客，每日幾乎不到10例，然而就在針對中國旅客制定相關入境管制的新制實行首日，竟直接飆破92例。

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據厚生勞動省指出，日本政府2022年12月30日起便正式加強對中國旅客入境限制，不但只能從日本4個主要國際機場入境，且必須持有3劑疫苗接種證明或72小時內PCR檢測陰性證明，同時入境時也將強制檢疫，若為陽性則強制隔離7天。

不料就在12月30日新制實施後，隔日晚間的最新數據指出，新制實施當天就有高達92名旅客，分別在成田、名古屋中部以及關西國際機場入境檢疫時，被篩檢驗出陽性，其中更高達90人有中國旅遊史，另外2人則分別從烏茲別克與越南入境。

據報導指出，與前1天的入境被驗出陽性的4例相比，新制上路當天就出現了爆炸性的增長，讓日本政府更加繃緊神經。而這些確診旅客將會被強制要求，在日本政府所指定的隔離場所隔離7天。此外，當局還會針對這些確診病患進行基因定序，以確認中國目前流行的變異毒株有哪些。

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