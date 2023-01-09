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    一發絕殺2輛戰車！ 烏軍動用法援Bonus精準砲彈

    Bonus使用北約155公厘標準口徑，可由多種載具發射。（圖擷取自瑞典Bofors公司官網）

    Bonus使用北約155公厘標準口徑，可由多種載具發射。（圖擷取自瑞典Bofors公司官網）

    2023/01/09 17:19

    〔編譯陳成良／綜合報導〕據英國《每日電訊報》報導，最近，烏克蘭軍隊開始動用法國援助「Bonus」反戰車砲彈，襲擊俄軍地面部隊，這種鮮為人知的彈藥可藉助熱成像來尋找和打擊俄羅斯的裝甲目標，一枚砲彈就可摧毀2輛俄軍坦克，號稱威脅無比的高科技精準砲彈！

    Bonus使用北約組織的155公厘標準口徑，可由多種載具發射。據報導，戰場上的圖像顯示，烏軍已經開始使用這種新的高科技砲彈，據推斷可能是從法國提供的「凱薩」自走砲（CAESAR self-propelled howitzer）發射。

    Bonus砲彈是法國國有軍武企業Nexter Systems的前身GIAT集團，以及瑞典國防企業紳寶旗下的波佛斯（Bofors）公司共同研發，內含2枚智慧型反裝甲次械彈，用來打擊戰車等重裝甲目標，次械彈配備成型裝藥高爆穿甲彈頭（EFP），採用由上而下的攻擊方式，穿透戰車頂部裝甲最薄、防護力最弱的部位，「凱薩」自走砲在發射Bonus砲彈時，最大有效射程為34公里。

    報導稱，該型號砲彈可一次擊殺2個裝甲目標，透過使用3個多波段紅外線傳感器和雷射雷達來瞄準目標，火力十分強大。長期追蹤俄烏戰爭武器的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」發文指出，這是第一次確認此款武器交付給烏軍。

    Bonus砲彈攻擊裝甲目標的示意圖。（圖擷取自瑞典Bofors公司官網）

    Bonus砲彈攻擊裝甲目標的示意圖。（圖擷取自瑞典Bofors公司官網）

    戰場上的圖像顯示，烏軍已開始使用號稱「戰車殺手」的Bonus砲彈。（圖擷取推特）

    戰場上的圖像顯示，烏軍已開始使用號稱「戰車殺手」的Bonus砲彈。（圖擷取推特）

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