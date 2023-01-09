為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄稱殲滅600名烏軍 《路透》實地走訪戳破俄軍資訊戰謊言

    俄軍宣稱在一次行動中殲滅超過600名烏軍，但烏克蘭當地政府表示，並沒有出現人員傷亡。（路透）

    俄軍宣稱在一次行動中殲滅超過600名烏軍，但烏克蘭當地政府表示，並沒有出現人員傷亡。（路透）

    2023/01/09 08:21

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭仍持續進行中，俄羅斯國防部8日宣稱，俄軍對烏東頓內茨克州克拉莫托斯克（Kramatorsk）的一次攻擊中，殲滅超過600名烏軍。不過《路透》團隊前往俄軍攻擊地點，發現事發現場並沒有明顯傷亡痕跡。

    根據《路透》報導，俄羅斯國防部指出，俄軍針對克拉莫托斯克兩棟做為烏軍部隊臨時居住區的大學宿舍發射大批火箭彈，擊斃超過600名烏軍。不過《路透》團隊前往現場發現，宿舍並沒有受到直接轟擊或嚴重損壞的狀況，周邊也沒有屍體和血跡，沒有明顯跡象證明曾有士兵住在那裡。

    《路透》報導指出，在俄羅斯國防部提到的兩棟宿舍，其中一棟宿舍的部分窗戶破損，周邊庭院中則有一個大坑；另一棟宿舍的窗戶完好無損，距離宿舍50公尺處有一個巨大坑洞。當地居民表示，爆炸確實有發生，也有住家窗戶被爆炸的衝擊波破壞，導致有人手指割傷，但除此之外，「只是平常的一天」。

    烏克蘭東部軍區發言人切列瓦帝（Serhiy Cherevatyi）指出，這是俄羅斯國防部發動的一次資訊戰。針對俄軍的襲擊，克拉莫托斯克市長表示，有兩個教育設施、8棟公寓受到波及，但是當地並沒有人員傷亡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄軍陣亡破11萬！ 士兵被炸飛數十公尺高 駭人影片曝光
    2023/01/08 20:49

    俄軍陣亡破11萬！ 士兵被炸飛數十公尺高 駭人影片曝光
    控俄軍「停火」仍發動空襲 烏官員： 基輔有2人罹難
    2023/01/08 20:21

    控俄軍「停火」仍發動空襲 烏官員： 基輔有2人罹難

    七期利多登場 這條路成置產圈焦點
    「36小時停火」結束 俄羅斯復炸烏東釀2死
    2023/01/08 19:28

    「36小時停火」結束 俄羅斯復炸烏東釀2死
    指控俄羅斯製造世界上最大地雷區 烏總理：面積比英國還大
    2023/01/08 11:15

    指控俄羅斯製造世界上最大地雷區 烏總理：面積比英國還大

    新台灣之光「未來神褲」席捲海外！
    停火令生效後俄軍仍砲轟 澤倫斯基酸：可見俄方言論有多假
    2023/01/08 10:36

    停火令生效後俄軍仍砲轟 澤倫斯基酸：可見俄方言論有多假
    美國對烏軍援布萊德雷戰車 專家：某種程度上比艾布蘭更好
    2023/01/08 09:41

    美國對烏軍援布萊德雷戰車 專家：某種程度上比艾布蘭更好
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播