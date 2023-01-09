俄稱殲滅600名烏軍 《路透》實地走訪戳破俄軍資訊戰謊言

俄軍宣稱在一次行動中殲滅超過600名烏軍，但烏克蘭當地政府表示，並沒有出現人員傷亡。（路透）

2023/01/09 08:21

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭仍持續進行中，俄羅斯國防部8日宣稱，俄軍對烏東頓內茨克州克拉莫托斯克（Kramatorsk）的一次攻擊中，殲滅超過600名烏軍。不過《路透》團隊前往俄軍攻擊地點，發現事發現場並沒有明顯傷亡痕跡。

根據《路透》報導，俄羅斯國防部指出，俄軍針對克拉莫托斯克兩棟做為烏軍部隊臨時居住區的大學宿舍發射大批火箭彈，擊斃超過600名烏軍。不過《路透》團隊前往現場發現，宿舍並沒有受到直接轟擊或嚴重損壞的狀況，周邊也沒有屍體和血跡，沒有明顯跡象證明曾有士兵住在那裡。

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《路透》報導指出，在俄羅斯國防部提到的兩棟宿舍，其中一棟宿舍的部分窗戶破損，周邊庭院中則有一個大坑；另一棟宿舍的窗戶完好無損，距離宿舍50公尺處有一個巨大坑洞。當地居民表示，爆炸確實有發生，也有住家窗戶被爆炸的衝擊波破壞，導致有人手指割傷，但除此之外，「只是平常的一天」。

烏克蘭東部軍區發言人切列瓦帝（Serhiy Cherevatyi）指出，這是俄羅斯國防部發動的一次資訊戰。針對俄軍的襲擊，克拉莫托斯克市長表示，有兩個教育設施、8棟公寓受到波及，但是當地並沒有人員傷亡。

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