美國對烏軍援布萊德雷戰車 專家：某種程度上比艾布蘭更好

美國軍事專家認為，布萊德雷步兵戰車（圖）提供很多類似於主戰車的能力，但更容易操作與維修。（法新社）

2023/01/08 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國6日宣布新一波烏克蘭軍援，總值達28.5億美元（約新台幣883億元），內容包括M2布萊德雷步兵戰車（Bradley Infantry Fighting Vehicles）及火砲系統等。美國軍事專家認為，布萊德雷步兵戰車提供很多類似於主戰車的能力，但更容易操作與維修，在維修層面，「布萊德雷某種程度上可能比戰車更好」。

根據《美國之音》報導，華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）研究員阿科皮安（Michael Akopian）指出，布萊德雷戰車使用的是柴油引擎，而不是艾布蘭戰車使用的那種非常複雜的渦輪式引擎，柴油引擎比起渦輪引擎更容易維修、保養，因此在維修層面來說，布萊德雷會比艾布蘭更好。

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阿科皮安強調：「你最不希望的是有一輛艾布蘭戰車卡在某個地方，然後你拖不走他，因為目前你的後勤基礎設施並沒有到位。」阿科皮安表示，布萊德雷戰車在烏軍需求與美軍現實看待烏軍的挑戰之間，取得一個良好的折衷方案。

美國現代戰爭研究所主任柯林斯（Liam Collins）表示，美方提供布萊德雷戰車並不會讓戰爭平衡倒向烏克蘭，目前沒有哪一種單一武器系統可以讓烏克蘭打贏或打輸戰爭，但布萊德雷戰車可以為烏克蘭提供非常大的助力，美國提供布萊德雷戰車的決定也是美國及其盟友在思考烏軍能力方面發生重大轉變的一部分。

柯林斯指出，美國最初提供烏克蘭「標槍」飛彈、刺針防空飛彈，都是一些能很快送達的小東西，但這些東西雖然能對俄軍造成傷害，但無法真正贏得戰爭，但隨著戰爭繼續，有越來越多援助，美國能提供烏克蘭能真正打贏戰爭的援助。柯林斯強調，現在看來，烏克蘭的軍隊更好，俄羅斯僅有的優勢就是軍隊數量。

布萊德雷步兵戰車自從1980年代持續服役至今，依照不同用途有不同的款式，通常布萊德雷步兵戰車備有25毫米「巨蝮」機砲、7.62毫米機槍以及「拖式」反戰車飛彈，可為烏軍提供強大戰力。

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