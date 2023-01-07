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    「豹二」真的要送烏克蘭？ 波蘭考慮現有240輛全部提供

    美國《華爾街日報》報導，波蘭已在考慮提供烏克蘭所有的240輛豹二主戰車。圖為德國陸軍的豹二戰車。（路透）

    美國《華爾街日報》報導，波蘭已在考慮提供烏克蘭所有的240輛豹二主戰車。圖為德國陸軍的豹二戰車。（路透）

    2023/01/07 21:10

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，隨著烏克蘭將收到美國、法國與德國的一系列地面載具後，最令人期待的豹二（Leopard 2）主戰車也將到來。美國《華爾街日報》報導，波蘭已在考慮提供烏克蘭所有的240輛豹二。

    《華爾街日報》5日報導，一位波蘭高級外交官表示，波蘭正在考慮向烏克蘭提供烏克蘭「豹二」主戰車（Leopard 2 MBT），另一位幫助西方武器運送至烏克蘭的捷克官員也證實此事，並稱：「他們真的在考慮給任何東西來幫助烏克蘭。」

    與波蘭政府關係密切的華沙智庫波蘭國際事務研究所（Polish Institute of International Affairs）所長德布斯基（Slawomir Debski）表示，波蘭將提供該國陸軍所有的240輛豹二A4，足以裝備兩個坦克旅。

    德布斯基也指出，波蘭提供豹二的時間取決於該國能多快獲得從韓國和美國購買的戰車。同時也需要經過德國批准。他也補充，在數個月的外交壓力後，西方不願提供坦克的態度終於減弱了。

    德布斯基指出，波蘭從韓國、美國新採購的戰車，正是韓國180輛K2「黑豹主戰車」（KNMBT）與美國366輛M1系列「艾布蘭主戰車」（Abrams main battle tanks）。屆時波蘭將有546輛主戰車。

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