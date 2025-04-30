衝刺安全門檻！「雲林拔釘」延長連署日至5/4 志工更當派報員

公民團體「雲林拔釘」二階連署雖達法定門檻，但持續衝刺安全目標，延長連署至5月4日。（記者李文德攝）

2025/04/30 14:26

〔記者李文德／雲林報導〕公民團體「雲林拔釘 罷免丁學忠」二階連署份數已超越法定門檻，目前仍力拚達到安全門檻3萬5000份，持續下鄉擺攤收件。罷團表示，離安全門檻仍有距離，目前由志工們當起「派報員」，將罷免文件信封送至家戶門口，更呼籲民眾持續衝刺，成功達到安全門檻。

雲林拔釘團隊目標罷免雲林第一選區（海線）國民黨立委丁學忠，3月8日起進行二階連署書收件，設定安全門檻為3萬5000份，志工不分平、假日都到海線鄉鎮設攤，讓民眾簽署連署書，上週民進黨雲林縣黨部送交4500份連署書，已突破法定門檻2萬7501份，累計數達2萬9500份。

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「還不能鬆懈」罷團發言人露西歸表示，目前雖已超越法定門檻，不過據觀察，消息一釋出後收件情況略減，因此目前暫不更新收件份數，直至確定達安全門檻才公布。

露西歸指出，目前距離安全門檻仍些微距離，呼籲海線民眾持續站出來連署，原定4月30日的連署截止日延長至5月4日，本週起的戶外出攤持續到虎尾、土庫、北港、麥寮、四湖、口湖等地設攤。

露西歸表示，目前更擴大連署範圍，由志工們當起「派報員」，將「拔釘連署包」信封送至家戶門口，預估將送出近萬份連署包，請民眾們確認文件上的官方印章後，儘速寄回。

罷團呼籲，安全門檻才是確保二階是否通過的關鍵，目前收件的連署書已同步進行造冊作業，也盼海線民眾能趕在5月4日前將連署書交給罷團，便於罷團順利在5月6日將連署書送件至雲林縣選舉委員會。

針對罷免丁學忠案可能將進入第三階段投票，民進黨雲縣黨部主委、立委劉建國表示，縣黨部在中央黨部下令35區全過前，已團結縣內黨公職，結合所有支持者打拚，配合罷團行動讓二階達標，如進入三階會承起中央黨部相關的政策及計畫徹底的執行。

國民黨籍雲林縣長張麗善認為，丁學忠表現很好，沒有罷免他的理由，但是民進黨整個推動下，一定會嚴重衝擊到，如進入第三階段已做好選舉準備，呼籲選民應更理性、更勇敢地保護好真正做事的人。

國民黨雲林縣黨部主委、立委張嘉郡表示，一定會嚴陣以待，以選舉的規格應戰，並會積極下鄉召開說明會、客廳會等，呼籲選民到時候一定要出來投反對票；立委丁學忠表示，尊重公民團體權利，現已備戰，且相信上天賦予責任發展雲林，一定會讓他把4年工作做完。

張麗善認為，丁學忠表現很好，沒有罷免他的理由，如進入第三階段已做好選舉準備，呼籲選民應更理性、更勇敢地保護好真正做事的人。 （記者李文德攝）

丁學忠（圖右）表示，尊重公民團體權利，現已備戰，且相信上天賦予責任發展雲林，一定會讓他把4年工作做完。 。（記者李文德攝）

公民團體「雲林拔釘」志工們當起「派報員」，將「拔釘連署包」信封送至家戶門口，預估將送出近萬份連署包。（擷取雲林拔釘臉書專頁）

公民團體「雲林拔釘」志工們當起「派報員」，將「拔釘連署包」信封送至家戶門口，預估將送出近萬份連署包。（圖由雲林拔釘團體提供）

劉建國表示，已團結縣內黨公職，結合所有支持者打拚，配合罷團行動讓二階達標，如進入三階會承起中央黨部相關的政策及計畫徹底的執行。 （資料照）

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