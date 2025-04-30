基隆民政處長張淵翔40萬交保 檢不服抗告

基隆地檢署聲押基隆市政府民政處長張淵翔，法院29日深夜裁定40萬元交保，地檢署不服將提起抗告。（記者林嘉東攝）

2025/04/30 13:44

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨市議員鄭文婷罷免案出現多件死亡連署，向基隆地院聲請羈押禁見基隆市政府民政處長張淵翔，基院29日深夜裁定張40萬元交保，並限制住居；基檢30日收到裁定書後，認為仍有相關資料需要釐清，將敘明理由後提起抗告。

基檢28日上午搜索國民黨基隆市黨部，約談市黨部主委吳國勝、仁愛區黨部主任張金發、罷免案領銜人紀文荃，晚間再秘密傳喚基隆市政府民政處長張淵翔。

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基隆地檢署偵辦後，查出國民黨前議員、民政處長張淵翔涉利用戶政系統，助領銜人、國民黨前基隆市議員候選人紀文荃補件時，篩掉提議人名冊中除戶的連署人，幫助罷免案通過第一階段連署門檻，認定張、紀及協助收送件的仁愛區黨部主任張金發3人涉犯個人資料保護法等罪，有串證、滅證之虞，29日上午7時許，向法院聲請羈押張等3人禁見；法院29日深夜11時50分裁定，將張淵翔40萬元交保、並限制住居，另兩人收押。

法院裁定張淵翔交保40萬元的理由書指出，法官比對檢方提出張淵翔、張金發、紀文荃、國民黨基隆市黨部主委吳國勝、罷免民進黨市議員張之豪領銜人游正義供述，與罷免提議人名冊、黨員名冊、張淵翔等人持用手機內通訊軟體對話紀錄等證據後，認為張淵翔涉犯個人資料保護法「公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪」、偽造私文書等罪嫌疑重大。

法官認為，張淵翔審訊時已坦承犯個人資料保護法、偽造私文書等罪，全案雖尚有共犯未到案，有勾串共犯與證人之虞，但法官認為已無羈押張淵翔的必要，裁定張淵翔40萬元交保，並限制住居，不得與共犯、證人聯繫接觸。

基隆地檢署今天上午收到法院裁定書後，主任檢察官陳照世、與主任檢察官黃冠傑、黃聖、李韋誠、即承辦檢察官討論後，認為仍有相關資料需要釐清，將敘明理由後提起抗告。

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