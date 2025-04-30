被控吸金10億潛逃加拿大 貴婦奈奈搭機了明晨5時抵桃園機場

貴婦奈奈。（資料照）

2025/04/30 13:57

〔記者王定傳／台北報導〕遭控吸金10億元潛逃加拿大6年多的網紅始祖貴婦奈奈（本名蘇陳端），日前寫信向檢調高層喊冤，否認參與前男友黃博健經營的醫美診所，與倒閉風波無關後，準備回台；調查局與駐加拿大代表處、駐多倫多辦事處及移民署多年協調努力，於今日中午由調查局駐加法務秘書陪同搭機，預計清晨5時許抵達桃園機場，調查局人員會先將她帶往台北市調查處進行詢問後，再移送台北地檢署歸案。

檢調調查，2018年間，杏立博全醫美診所登記負責人黃立雄，涉夥同杏立博全醫美診所實際負責人黃博健及杏權生技股份有限公司負責人貴婦奈奈等，以醫師及網紅部落客身分包裝行銷，致受害人數眾多。

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2018年11月杏立博全醫美診所突然歇業，多名被害人發現資金要不回來，紛紛提告詐欺；檢調介入後發現，貴婦奈奈與黃博健已於在2018年11月30日飛往美國舊金山，黃立雄更早於同年月13日飛往加拿大，檢方2019年間對貴婦奈奈等被告發布通緝，時效25年，至2043年止。

2024年5月間，黃立雄、黃林麗真夫妻去年5月被押解返台，檢方訊後諭令黃50萬元交保，並實施科技監控，林麗真無保請回。

調查局指出，經本局駐美、加法務秘書持續追緝掌握蘇女行蹤，並由駐加拿大代表處及多倫多辦事處多方協調聯繫，蘇女將在法務秘書陪同下，於5月1日清晨抵達台灣，台北市調查處調查官接押並解送蘇女至台北地檢署歸案。

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