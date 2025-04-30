新竹市雙罷免二階連署收件今截止 林志潔細數溫馨故事

新竹市雙罷免二階連署收件到今天截止，雙罷總部發言人林志潔也感性細數100多天的溫馨故事，並提到有清大退休教師站街頭舉牌勇敢表態的堅持與毅力。（照片取自林志潔臉書）

2025/04/30 13:32

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）二階連署收件今天（30日）是最後一天收件，據悉，新竹市雙罷免總部已陸續將收到的連署書送往造冊中心造冊，預定在法定5月3日送件，並訂5月4日公佈連署份數，竹市9名民進黨市議員和新竹市雙罷總部發言人、陽明交大法律學者林志潔服務處都在做最後連署衝刺，並分享這100多天與公民團體共同推動連署的過程與溫馨故事，稱這民團行使公民權的最佳示範。

林志潔提到，從1月16日晚上，決心提供服務處協助罷免收件迄今，3個多月，和許多朋友都歷經一場保家衛國的戰役。每天都有感動的事，像是95歲的阿嬤為孫子能在民主國家長大前來連署，有外省老伯伯坐著輪椅來連署，有一群大學生相揪來連署，有除夕夜收件截止前，匆忙趕來遞上連署書的返鄉遊子，還有海外台胞們如雪片般寄來的、給台灣的情書。

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林志潔也分享，有從清大退休的志工來服務處，提到退休後有時間，願意幫忙罷免賣台親共的立委及罷免根本不愛新竹的高虹安市長，希望她的努力，能略為彌補清大出了翁曉玲這樣的立委，對國家造成的傷害。且過去幾週都在上下班時間，在園區各入口處舉牌，風雨無阻。

林志潔說，關於罷免，大家都毫無經驗，是赤手空拳，從零摸索，包括如何設置罷免連署站、如何招募志工、如何保護志工和同仁、如何串聯其他夥伴，如何妥善保存資料，如何宣講，如何因應各種挑釁，如何遊說對政治冷漠的民眾參與，如何對戰被罷免者的各種抹黑攻擊和奧步，如何讓自己光明磊落，如今罷免雖進入二階收件最後1天，但罷免行動還未成功，大家仍要繼續衝刺努力。

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