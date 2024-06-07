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空軍上兵酒後打賭游基隆河失蹤 遺體今早尋獲、報檢方相驗

空軍上兵酒後打賭游基隆河失蹤， 搜救人員今早尋獲遺體，待進一步相驗確認。（記者邱俊福翻攝）

空軍上兵酒後打賭游基隆河失蹤， 搜救人員今早尋獲遺體，待進一步相驗確認。（記者邱俊福翻攝）

2024/06/07 11:25

〔記者邱俊福／台北報導〕一名在空軍司令部服役的27歲江姓上兵，本月4日深夜與表弟到台北市美堤河濱公園喝酒，過程中他和表弟打賭「信不信、我敢不敢游到（基隆河）對岸」，隨即跳入水中消失無蹤，警消獲報展開長達59小時搜救後，今早於落水處下游約1公里處，尋獲一具遺體，其堂哥初步從衣著、特徵判定為江男，目前轄區北市警中山分局大直派出所正報請檢方相驗，進一步確認身分與釐清死因。

本月4日晚間9時50分，江姓上兵的表弟田男，慌張向警方報案，指稱當時他跟江男在美堤河濱公園飲酒，江男開玩笑說，「信不信，我敢跳水游至對岸河濱公園往返」，當時他不以為意，直到滑完手機抬頭一看，才發現江男已游到河中央，後續因天色昏暗不見人影，他立刻撥打119報案，並跟家屬至派出所製作相關筆錄釐清案情。

案發後，警消單位派員在美堤河濱公園周圍河道進行搜救，今天上午9時5分搜救人員於大直橋下游600公尺處，約於落水點1公里遠，發現一具已明顯死亡的遺體，經現場江男的堂哥初步從衣著、身上特徵，判定應為失蹤的江男。

目前轄區警方已通知江男母親從桃園北上，並報請檢方相驗中。

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