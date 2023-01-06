跟上美法腳步！德國宣布支援烏克蘭「貂鼠式」步兵戰車

德國將提供貂鼠式步兵戰鬥車給烏克蘭部隊。（路透）

2023/01/06 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕隨著烏克蘭軍隊抵抗俄羅斯入侵有成，西方國家也加強援助力道。繼美國和法國將運送烏軍戰車消息傳出後，德國也支援「貂鼠式步兵戰鬥車」（Marder Infantry Fighting Vehicle）。

《路透》報導，美國和德國當地時間週四發布聯合聲明，美總統拜登和德總理蕭茲（Olaf Scholz）達成共識，美國將提供M2布萊德雷戰車（Bradley Fighting Vehicle），德國則提供貂鼠式步兵戰鬥車。兩國也會訓練烏克蘭士兵操作武器。

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路透稍早已報導，兩名美國官員透露新一波對烏軍援預料明日公布，包含50輛布萊德雷戰車，總額約28億美元，其中有8億美元為「外國軍事融資」（Foreign Military Financing），協助烏克蘭採購軍武。

拜登向媒體表示，「烏俄戰爭目前進入關鍵階段。我們必須竭盡所能幫助烏克蘭士兵抵抗俄國入侵。」聲明另寫道，「拜登總統和蕭茲總理展現出持續提供烏克蘭必要資金、人道、軍事和外交支持的決心。」

法國4日已宣布，將提供國造AMX-10 RC輕型戰車，協助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略，成為第一個運交戰車至烏克蘭的西方國家。

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