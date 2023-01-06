俄軍用來打烏克蘭！伊朗無人機元件多來自美國 台灣也被點名......

被俄軍持續拿來對烏國發動攻擊的伊朗無人機近日被發現當中大多數元件都是美國企業製造，引發討論。（路透）

2023/01/06 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭已持續逾10個月，被俄軍持續拿來對烏國發動攻擊的伊朗無人機近日被發現當中大多數元件都是美國企業製造，剩下的元件製造地還包括台灣，引發外界熱議。目前美國政府已成立專門小組展開調查。

根據《CNN》 4日報導，美國多年來對伊朗實施嚴厲制裁，包括限制伊朗取得無人機技術，不過烏軍近期擊落並拆解一架俄軍派出攻擊烏國的伊朗製「見證者-136」（Shahed-136）自殺式無人機時，竟發現拆下來的52個零組件中，有多達40個是由美國13家不同的美企所製造，剩下的12個零組件則由來自加拿大、瑞士、日本、中國、台灣等企業製造。

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被點名13家美企中，有6家向《CNN》強調他們從未提供伊朗元件去製造像無人機這樣的武器，這些都是第三方廠商未經授權提供給伊朗的產品，他們強烈譴責此類行為。

對此，美國國家安全會議（USNSC）發言人華特森（Adrienne Watson）發聲明表示，目前沒有證據表明上述13家美企中的任何一家違反對伊朗的制裁令，故意出口其技術用於無人機，不過美國政府已成立跨部門專門小組調查此事，釐清伊朗是如何繞過制裁取得美國企業生產的零組件，並評估未來在出口管制方面可以採取的進一步措施。

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