為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏克蘭稱一天來擊斃800敵軍 使俄蒙受重大戰損

    烏克蘭希望能爭取的是艾布蘭型（Abrams）主戰坦克。（歐新社）

    烏克蘭希望能爭取的是艾布蘭型（Abrams）主戰坦克。（歐新社）

    2023/01/05 23:23

    〔中央社〕烏克蘭軍方今天估計，一天來已殲滅800名俄軍，多半是在烏東頓內茨克州（Donetsk）擊斃。西方盟國承諾，將為烏克蘭提供裝甲戰鬥車輛，但並非烏克蘭希望取得的重型坦克車。

    路透社報導，烏克蘭軍方在提出晨間定時戰況摘要報告時說，俄軍集中全力在巴赫姆特（Bakhmut）扇形戰區的攻勢上，至於在阿夫迪夫卡（Avdiivka）和庫皮揚斯克（Kupiansk）兩戰區的攻擊並不成功。

    烏軍表示，過去一天來已殲滅800名以上俄軍，並摧毀俄軍一架戰機、一架直升機和3輛坦克車。

    烏軍並通報，俄軍對烏克蘭控制下、大致已遭摧毀的巴赫姆特以及頓內茨克州另2城市康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）和庫拉霍韋（Kurakhove）實施的空襲以及飛彈和火箭攻擊，造成了數量不詳的烏克蘭平民傷亡。

    俄軍否認在烏克蘭採取「特殊軍事行動」時，會以平民作為攻擊目標。路透無法獨立證實這些戰況敘述的真實性。

    美國政府一名高層官員昨天對頓內茨克的戰況作出審慎評估，尤其是在巴赫姆特一帶。

    這名官員說：「戰鬥依然相當激烈…我們在巴赫姆特目睹的戰況，未來幾個月也會在火線上的其他地方看到，即雙方交戰不斷。」

    烏克蘭總統澤倫斯基在傍晚視訊談話中表示，巴赫姆特郊區的烏軍已使敵軍蒙受重大戰損，俄軍正增強在此一地區的兵力。

    烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Malyar）根據部內情報在社群平台Telegram留言說，俄軍在蒙受重大戰損下，今年第一季恐怕必須再次宣布局部動員令。

    塔斯社（TASS）報導，俄軍占領下札波羅熱州（Zaporizhzhia）州長巴里特斯基（Yegeny Balitsky）指出，烏軍砲擊造成5人喪生和15人受傷，包括4名救難人員。

    法國總統馬克宏告訴澤倫斯基，法國將送交烏克蘭AMX-10 RC輕型裝甲戰鬥車以協助作戰。美國總統拜登昨天則說，美方正考慮提供烏克蘭布萊德雷步兵戰車（Bradley Fighting Vehicles），這是美國陸軍1980年代中期以來的主要運兵車，火力強大。

    但烏克蘭爭取的是艾布蘭型（Abrams）主戰坦克。烏克蘭一再請求盟國，提供比較重型的戰車，諸如艾布蘭坦克或德國豹型（Leopard）主力戰車。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏克蘭軍情局長預告春季猛攻 會更深入攻擊俄國境內
    2023/01/05 22:53

    烏克蘭軍情局長預告春季猛攻 會更深入攻擊俄國境內
    首殺！俄軍急拿外銷印度T-90S補戰力 仍遭烏軍擊毀
    2023/01/05 20:41

    首殺！俄軍急拿外銷印度T-90S補戰力 仍遭烏軍擊毀

    優化資產配置 國雄無双攻守兼備成最佳亮點
    東施效顰！俄軍炸彈模仿美JDAM 加飛翼卻無法精準導引
    2023/01/05 19:38

    東施效顰！俄軍炸彈模仿美JDAM 加飛翼卻無法精準導引
    軍情動態》今年交貨！波蘭430億搶購美M1A1戰車 反制俄威脅
    2023/01/05 17:43

    軍情動態》今年交貨！波蘭430億搶購美M1A1戰車 反制俄威脅

    膝蓋內側隱隱作痛是開始退化了嗎？
    首輛「西方製造」來了 法國將支援烏軍AMX-10 RC裝甲車
    2023/01/05 09:53

    首輛「西方製造」來了 法國將支援烏軍AMX-10 RC裝甲車
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播