烏克蘭稱一天來擊斃800敵軍 使俄蒙受重大戰損

烏克蘭希望能爭取的是艾布蘭型（Abrams）主戰坦克。（歐新社）

2023/01/05 23:23

〔中央社〕烏克蘭軍方今天估計，一天來已殲滅800名俄軍，多半是在烏東頓內茨克州（Donetsk）擊斃。西方盟國承諾，將為烏克蘭提供裝甲戰鬥車輛，但並非烏克蘭希望取得的重型坦克車。

路透社報導，烏克蘭軍方在提出晨間定時戰況摘要報告時說，俄軍集中全力在巴赫姆特（Bakhmut）扇形戰區的攻勢上，至於在阿夫迪夫卡（Avdiivka）和庫皮揚斯克（Kupiansk）兩戰區的攻擊並不成功。

請繼續往下閱讀...

烏軍表示，過去一天來已殲滅800名以上俄軍，並摧毀俄軍一架戰機、一架直升機和3輛坦克車。

烏軍並通報，俄軍對烏克蘭控制下、大致已遭摧毀的巴赫姆特以及頓內茨克州另2城市康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）和庫拉霍韋（Kurakhove）實施的空襲以及飛彈和火箭攻擊，造成了數量不詳的烏克蘭平民傷亡。

俄軍否認在烏克蘭採取「特殊軍事行動」時，會以平民作為攻擊目標。路透無法獨立證實這些戰況敘述的真實性。

美國政府一名高層官員昨天對頓內茨克的戰況作出審慎評估，尤其是在巴赫姆特一帶。

這名官員說：「戰鬥依然相當激烈…我們在巴赫姆特目睹的戰況，未來幾個月也會在火線上的其他地方看到，即雙方交戰不斷。」

烏克蘭總統澤倫斯基在傍晚視訊談話中表示，巴赫姆特郊區的烏軍已使敵軍蒙受重大戰損，俄軍正增強在此一地區的兵力。

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Malyar）根據部內情報在社群平台Telegram留言說，俄軍在蒙受重大戰損下，今年第一季恐怕必須再次宣布局部動員令。

塔斯社（TASS）報導，俄軍占領下札波羅熱州（Zaporizhzhia）州長巴里特斯基（Yegeny Balitsky）指出，烏軍砲擊造成5人喪生和15人受傷，包括4名救難人員。

法國總統馬克宏告訴澤倫斯基，法國將送交烏克蘭AMX-10 RC輕型裝甲戰鬥車以協助作戰。美國總統拜登昨天則說，美方正考慮提供烏克蘭布萊德雷步兵戰車（Bradley Fighting Vehicles），這是美國陸軍1980年代中期以來的主要運兵車，火力強大。

但烏克蘭爭取的是艾布蘭型（Abrams）主戰坦克。烏克蘭一再請求盟國，提供比較重型的戰車，諸如艾布蘭坦克或德國豹型（Leopard）主力戰車。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法