為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    指控俄羅斯製造世界上最大地雷區 烏總理：面積比英國還大

    烏克蘭總理什米加爾指控，俄羅斯製造了全球最大的地雷區。（路透）

    烏克蘭總理什米加爾指控，俄羅斯製造了全球最大的地雷區。（路透）

    2023/01/08 11:15

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭仍持續進行中，烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）接受南韓《韓聯社》專訪時指控俄羅斯製造了全球最大的地雷區，面積甚至還比朝鮮半島、英國還大。

    什米加爾5日接受《韓聯社》專訪時指出，俄羅斯在烏克蘭製造了世界上最大的地雷區，面積達到25萬平方公里，「這不僅讓民眾出入困難、生命受到威脅，同時也對烏克蘭的農業造成重大破壞」。報導指出，烏克蘭地雷區的面積不僅大於整個朝鮮半島（約22萬1000平方公里），也大於英國（約24萬4000平方公里）或羅馬尼亞（約23萬8000平方公里）。

    什米加爾指出：「我們不知道戰爭何時結束，但可以肯定的是，我們將收復我們所有的土地。而為了取勝，必須藉由武器協助，各國必須不斷供應烏克蘭先進武器。」什米加爾提到，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，被俄羅斯侵佔的領土已被烏軍收復54％。

    什米加爾表示，烏克蘭與南韓的經濟合作夥伴不斷發展，希望在戰後能與韓國在戰後國家重建項目與汽車工業等領域展開合作，同時也期待南韓軍方在掃雷行動中豐富的經驗、技能及設備得到幫助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    停火令生效後俄軍仍砲轟 澤倫斯基酸：可見俄方言論有多假
    2023/01/08 10:36

    停火令生效後俄軍仍砲轟 澤倫斯基酸：可見俄方言論有多假
    美國對烏軍援布萊德雷戰車 專家：某種程度上比艾布蘭更好
    2023/01/08 09:41

    美國對烏軍援布萊德雷戰車 專家：某種程度上比艾布蘭更好

    年前配送最後倒數！除舊佈新過好年
    普廷停火36小時喊假的？烏克蘭：照樣狂砲擊 只停不到1小時
    2023/01/08 06:36

    普廷停火36小時喊假的？烏克蘭：照樣狂砲擊 只停不到1小時
    「豹二」真的要送烏克蘭？ 波蘭考慮現有240輛全部提供
    2023/01/07 21:10

    「豹二」真的要送烏克蘭？ 波蘭考慮現有240輛全部提供

    「做大市做大事」 三重成新北大黑馬
    令不出莫斯科？路透記者前線觀察 俄軍仍向烏軍開砲
    2023/01/07 13:46

    令不出莫斯科？路透記者前線觀察 俄軍仍向烏軍開砲
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播