指控俄羅斯製造世界上最大地雷區 烏總理：面積比英國還大

烏克蘭總理什米加爾指控，俄羅斯製造了全球最大的地雷區。（路透）

2023/01/08 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭仍持續進行中，烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）接受南韓《韓聯社》專訪時指控俄羅斯製造了全球最大的地雷區，面積甚至還比朝鮮半島、英國還大。

什米加爾5日接受《韓聯社》專訪時指出，俄羅斯在烏克蘭製造了世界上最大的地雷區，面積達到25萬平方公里，「這不僅讓民眾出入困難、生命受到威脅，同時也對烏克蘭的農業造成重大破壞」。報導指出，烏克蘭地雷區的面積不僅大於整個朝鮮半島（約22萬1000平方公里），也大於英國（約24萬4000平方公里）或羅馬尼亞（約23萬8000平方公里）。

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什米加爾指出：「我們不知道戰爭何時結束，但可以肯定的是，我們將收復我們所有的土地。而為了取勝，必須藉由武器協助，各國必須不斷供應烏克蘭先進武器。」什米加爾提到，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，被俄羅斯侵佔的領土已被烏軍收復54％。

什米加爾表示，烏克蘭與南韓的經濟合作夥伴不斷發展，希望在戰後能與韓國在戰後國家重建項目與汽車工業等領域展開合作，同時也期待南韓軍方在掃雷行動中豐富的經驗、技能及設備得到幫助。

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