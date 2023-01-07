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    普廷停火36小時喊假的？烏克蘭：照樣狂砲擊 只停不到1小時

    赫爾松一間餐廳6日遭俄軍砲火擊中起火。（美聯社）

    赫爾松一間餐廳6日遭俄軍砲火擊中起火。（美聯社）

    2023/01/07 23:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯總統普廷下令6日中午起，為東正教耶誕節停火36小時，不過，烏克蘭指控，真正停火時間不到1小時，俄軍在普廷所稱的停火時間內仍對烏克蘭多地發動多輪砲擊。英國國防部7日發布的烏俄戰爭每日戰況也指出，前線地帶的戰事如「日常程度」。

    普廷的36小時停火令從6日中午開始，到7日午夜結束，但是烏克蘭政府指控，實際上俄軍停火甚至維持不到1小時，總統辦公室副主管提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）說，理論上停火開始的莫斯科時間6日中午過後不久，烏克蘭南部赫爾松市就遭砲擊，消防隊也是攻擊目標。

    《基輔獨立報》7日報導，過去24小時內，俄軍攻擊了烏克蘭東部、南部7個州的平民目標，至少3人死亡、14人受傷。英國國防部7日的每日戰況報告指出，戰事以「日常的程度」持續到進入東正教耶誕節，其中一個戰況最激烈的地方依舊是在盧甘斯克州俄佔區克爾米納西方。

    烏克蘭國防部7日推文指出，俄軍光是在近日戰事焦點、烏東頓內茨克州巴赫姆特（Bakhmut）的「耶誕砲擊」，就造成居民2人死亡、13人受傷。《法新社》記者7日上午在巴赫姆特南部的查西夫雅爾鎮（Chasiv Yar）也不斷聽到猛烈砲聲。

    赫爾松州州長亞努什維奇（Yaroslav Yanushevych）7日發文，指俄軍前一天砲擊當地39次，住宅公寓和消防隊都遭攻擊。哈爾科夫州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）也指控俄軍在「恐嚇」哈爾科夫居民，雖無人傷亡，但是住宅和商用建築都在本應停火的期間繼續遭砲擊。頓內茨克州庫拉霍韋市也有兩棟高樓、一家醫院遭俄軍砲擊。

    俄羅斯國防部7日堅稱，俄軍如期在6日中午開始「在整個兩軍接觸線」遵守停火令，但是烏克蘭一直砲擊居民區和軍事據點，俄方反擊了基輔部隊的攻擊。

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