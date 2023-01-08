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    控俄軍「停火」仍發動空襲 烏官員： 基輔有2人罹難

    烏克蘭官員表示，雖然俄軍表面上宣稱「停火」，但實際上仍持續發動攻擊。圖為烏克蘭軍方8日在首都基輔的獨立廣場替一名陣亡的士兵舉行葬禮，民眾在一旁跪下表達敬意。（美聯社）

    烏克蘭官員表示，雖然俄軍表面上宣稱「停火」，但實際上仍持續發動攻擊。圖為烏克蘭軍方8日在首都基輔的獨立廣場替一名陣亡的士兵舉行葬禮，民眾在一旁跪下表達敬意。（美聯社）

    2023/01/08 20:21

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭官員今（8）日表示，儘管俄羅斯總統普廷（Vladmir Putin）在東正教耶誕節期間片面宣布了「停火」，但俄軍這段時間內仍持續發動空襲，首都基輔（Kyiv）、哈爾科夫（Kharkiv）等地有民眾因此死亡。

    《法新社》報導，烏克蘭國防部在聲明中指出，「雖然俄羅斯占領者宣布了所謂的停火，但在過去的一天內，敵軍發射了9枚飛彈與3次空襲，更有來自多管火箭砲的40起攻擊。特別要提到，民用基礎設施受到了攻擊。」

    烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）則說，由於「俄羅斯的武裝侵略」，在過去24小時內，在頓內茨克（Donetsk）東部有1人死亡、8人受傷；另外在哈爾科夫東北部與赫爾松（Kherson）南部也有傷亡報告傳出。

    俄羅斯總統普廷5日以慶祝1月7日東正教耶誕節為名義，下令俄軍自6日零時起停火36小時，不過《法新社》戰地記者指出，週六雙方的戰鬥並沒有因此緩和。

    烏克蘭頓內茨克州長基里連科（Pavlo Kyrylenko）表示，「午夜過後，敵軍對克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）發動了7次火箭彈襲擊，另有2次針對康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）。」

    盧甘斯克（Lugansk）州長蓋戴（Sergiy Gaiday）稱，俄軍正在調動部隊，在巴赫穆特鎮（Bakhmut）的部隊已重新佈署到克爾米納（Kreminna），「我們預期敵對行為將加劇。」

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