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    縱虎歸山！俄首批參戰囚犯存活半年獲赦免 遭告誡「不要強姦女人」

    去年9月間，瓦格納集團的領袖普里格津（圖左），在一處俄國監獄招募罪犯入伍，到烏克蘭前線打仗。（圖擷取自影片）

    去年9月間，瓦格納集團的領袖普里格津（圖左），在一處俄國監獄招募罪犯入伍，到烏克蘭前線打仗。（圖擷取自影片）

    2023/01/08 15:36

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯為了擴充兵力徵召囚犯上戰場，參戰滿6個月後若幸運存活，這些囚犯將獲得特赦。俄國傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）頭目普里格津（Yevgeny Prigozhin）日前宣布，第一批被招募來參戰的囚犯已經完成了他們的契約，犯罪前科被一筆勾銷，如今們可以在俄羅斯自由做想做的事情。

    美國新聞網站《每日野獸》（The Daily Beast）報導，在《俄新社》（RIA）發布的影片中，普里格津親自參加了為約24名囚犯舉行的歡送儀式，他叮囑道：「不要喝太多酒，不要吸毒，不要強姦任何女人」，還讚揚道：「你們是第一批光榮、有尊嚴地履行自己契約的人。你們應該為自己在烏克蘭的行為感到自豪。你有使命，你們生下來就是戰士。」

    普里格津還強調，這些人絕對是成熟的社會成員，社會應該給予他們最深切的尊重，同時他們不也應該違反任何法律。當這些人被問及打算做什麼時，幾名僱傭兵回答說，他們打算從原來的地方重新開始生活。

    估計至今已有2.8萬名囚犯投入烏俄戰爭中，其中不乏強姦犯、殺人犯及暴力犯罪等受刑人。瓦格納集團承諾，如果他們活著回來，將得到全面赦免。對此，專家警告說，如果這一類人試圖重新融入社會，可能會導致災難性結果。

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