縱虎歸山！俄首批參戰囚犯存活半年獲赦免 遭告誡「不要強姦女人」

2023/01/08 15:36

〔編譯陳成良/綜合報導〕俄羅斯為了擴充兵力徵召囚犯上戰場,參戰滿6個月後若幸運存活,這些囚犯將獲得特赦。俄國傭兵組織「瓦格納集團」(Wagner Group)頭目普里格津(Yevgeny Prigozhin)日前宣布,第一批被招募來參戰的囚犯已經完成了他們的契約,犯罪前科被一筆勾銷,如今們可以在俄羅斯自由做想做的事情。

美國新聞網站《每日野獸》(The Daily Beast)報導,在《俄新社》(RIA)發布的影片中,普里格津親自參加了為約24名囚犯舉行的歡送儀式,他叮囑道:「不要喝太多酒,不要吸毒,不要強姦任何女人」,還讚揚道:「你們是第一批光榮、有尊嚴地履行自己契約的人。你們應該為自己在烏克蘭的行為感到自豪。你有使命,你們生下來就是戰士。」

請繼續往下閱讀...

普里格津還強調,這些人絕對是成熟的社會成員,社會應該給予他們最深切的尊重,同時他們不也應該違反任何法律。當這些人被問及打算做什麼時,幾名僱傭兵回答說,他們打算從原來的地方重新開始生活。

估計至今已有2.8萬名囚犯投入烏俄戰爭中,其中不乏強姦犯、殺人犯及暴力犯罪等受刑人。瓦格納集團承諾,如果他們活著回來,將得到全面赦免。對此,專家警告說,如果這一類人試圖重新融入社會,可能會導致災難性結果。

Prigozhyn releases the first convicts from Wagner. He calls ex-prisoners real warriors and gives them instructions about how to behave in society, "don't rape, don't take drugs...". pic.twitter.com/iG3ALiXU2k