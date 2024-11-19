中國獨立書店不堪打壓 紛紛轉往海外

美聯社調查發現，過去幾個月中國已有至少十幾家獨立書店被迫關閉，或面臨停業威脅，還有書店老闆被捕，迫使業者轉往海外發展。（美聯社）

2024/11/19 05:56

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國政府箝制言論和出版自由的力道與日俱增，美聯社調查發現，僅僅在過去幾個月，中國這個全球第二大經濟體已有至少十幾家獨立書店被迫關閉，或面臨停業威脅，其中1名書店老闆已被捕超過4個月，使原已狹隘的出版自由空間進一步縮小。

據報導，在中國，獨立書店已成為當局打壓異議，和限制言論自由的新戰場，在出版業造成寒蟬效應。書店在中國並不稀奇，但多半是國營書店，獨立書店受到複雜規定的約束，當局如今更加積極執行這些嚴格的管控措施，迫使業者轉往海外發展。

請繼續往下閱讀...

報導指出，近年來，受到中國境內管控加劇，以及海外華人社區日益成長的影響，日本、法國、荷蘭以及美國等地出現不少中文書店。

中國政府不僅對書籍內容保持警惕，還因為書店在許多社區成為促進批判性思考的文化中心而感到不安。在這些場所，對話可能觸及政治及其他當局不歡迎的話題。就連印刷店和書報攤，也面臨全國掃黃打非辦公室（簡稱全國掃黃打非辦）更嚴密的監控。

全國掃黃打非辦，與中共中央宣傳部反非法反違禁局是「一個機構兩塊牌子」，是中宣部負責全國掃除黃色出版物、打擊非法出版活動的內設機構，是全國掃黃打非工作小組的辦事機構。

前述被捕的書店老闆是言由，他是位於上海和寧波的藝術書店「假雜誌」（Jiazazhi）的創辦人。據稱言由6月被警方帶走，被判刑5年。另有2人確認言由被捕，但因害怕報復而不願透露姓名。當局對言由的指控仍不得而知。

寧波市文化廣電旅遊局的1名官員拒絕評論此案，理由是案件正在調查中。寧波警方也未回應美聯社採訪請求。

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）中國研究中心主任白睿文（Michael Berry）指出，中國經濟成長減速可能促使政府加強控制，當局可能希望透過限制民眾的消費和閱讀內容，抑制潛在的不滿情緒，從根源上遏制任何動亂。

白睿文表示，書店業者面臨雙重壓力。一方面是政治鎮壓，另一方面則是全球，尤其是年輕人向數位媒體轉移的潮流，導致實體書籍銷量下降。

報導指出，書店並非當局的唯一目標，影印店、網咖、電子遊樂場和書報攤也面臨更大壓力。根據政府文件，上海當局對印刷場所和書店進行檢查，以搜查「印刷、複製或銷售非法出版物」的行為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法